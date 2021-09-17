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فرقة أبوقير للموسيقي العربية بفرع ثقافة مطروح

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فرقة أبوقير للموسيقي العربية بفرع ثقافة مطروح فرقة أبوقير للموسيقي العربية بفرع ثقافة مطروح

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ضمن استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في إقامة فاعليات صيف مطروح والتي تقدمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي، بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

وتتضمن مجموعة من العروض الفنية اليومية على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح، حيث تضمنت فاعليات الليلة السادسة عشر، عرض لفرقة ابو قير للموسيقي العربية بقيادة الفنان سامح ابراهيم والتي قدمت مجموعة من اغاني الزمن الجميل ومنها، «إسكندرية، إن كنت ليا وأنا ليك، بهية، دويتو ياورد على فل وياسمين، دنجي دنجي، بحرية، يمكن على باله حبيبي، فات الكتير يا بلدنا»، وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين .

المصرى اليوم

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