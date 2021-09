بعد الإعلان عن iPhone 13 .. أبرز مزايا نظام iOS 15 الجديد من أبل والأجهزة المتوافقة معه

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت آبل Apple منذ أيام عن سلسلة 13 iPhone في مؤتمرها السنوي لتعلن أيضا عن نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 والذي سيكون نظام التشغيل لأجهزة أيفون 13، حيث تقول أبل أن نظامها الجديد يأتي مليئاً بميزات جديدة تساعدك في البقاء على اتصال وتواصل مع الآخرين، والتركيز بشكل أكبر على ما تفعله، واستكشاف العالم، واستخدام التكنولوجيا الذكية لإنجاز المزيد مع iPhone أكثر من أي وقت مضى.

ونستعرض أبرز مميزات نظام تشغيل iOS 15 لأجهزة أيفون والتي اعلنت عنها أبل علما بأن هذا النظام سيكون متاحاً خلال أيام وتحديداً يوم 20 سبتمبر الجاري.



- خاصية SharePlay في برنامج FaceTime



وفقا لهذه الخاصية أصبح بإمكانك الآن إجراء محادثات FaceTime وفي الوقت ذاته الاستمتاع بمشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو مشاركة شاشتك. فميزة SharePlay هي طريقة جديدة لتعيش مع أفراد الأسرة والأصدقاء.



ويمكن تشغيل الأفلام والبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت أثناء إجراء مكالمات FaceTime مع الأصدقاء. فبفضل ميزة التشغيل المتزامن وأدوات التحكم، سترى الجميع ويتفاعلون مع المشاهد نفسها في الوقت نفسه. ويتم ضبط الصوت تلقائياً لتتمكن من متابعة حديثك أثناء المشاهدة.

ويمكن أيضا بفضل هذه الميزة الاجتماع مع اصدقائك والاستماع سوياً إلى ألبوم ما ويمكن للمجموعة كلها رؤية الأغنية التالية وإضافة أغنيات إلى قائمة أغنيات مشتركة بفضل التشغيل المتزامن وأدوات التحكم سهلة الاستخدام.

ويمكن أيضا مشاركة شاشتك مع من ترغب في مكالمة FaceTime. وتتصفحوا معاً ما تريدونه .

- الصوت المكاني

حيث يبدو صوت كل شخص من المشاركين في المكالمة وكأنه آتٍ من الاتجاه الذي يظهر فيه على الشاشة، مما يجعل المحادثات طبيعية وأكثر واقعية.





- عرض كشبكة

مع ميزة «عرض كشبكة» يظهر الأشخاص في مكالمة FaceTime داخل مربعات بالحجم نفسه لتتمكن من إجراء محادثات أفضل مع مجموعة كبيرة. وتبرز صورة المتحدث تلقائياً لتتمكن من معرفته ومتابعته على الفور.





- نمط بورتريه

استُوحي تأثير الفيديو الجديد هذا من نمط البورتريه في الكاميرا، وهو يسلّط الضوء عليك وليس على الخلفية.



أنماط الميكروفون

تعمل ميزة عزل الصوت على الحد من الضجيج في محيطك وإبراز صوتك. وعندما تكون الموسيقى أو الأصوات المحيطة بك مهمة، تُبقي ميزة «النطاق الواسع» الصوت المحيط ولا تعزله.





- إرسال دعوة لأي شخص للانضمام إلى مكالمة FaceTime

يمكنك الآن إرسال رابط إلى الأصدقاء وأفراد الأسرة للتواصل معك على FaceTime حتى وإن كانوا يستخدمون أجهزة Windows أو Android‏. وتبقى المكالمات مشفرة بالكامل، لتنعم بمستوى الخصوصية والأمان نفسه الذي توفره مكالمات FaceTime الأخرى. زتنظيم مكالمات FaceTime ومشاركتها عبر رابط ويب .



- الرسائل وMemoji‏

تظهر الآن الروابط والصور وغيرها من المحتوى الذي تتم مشاركته معك من خلال تطبيق الرسائل في قسم «مشتركة معك» الجديد داخل التطبيق المعني. بل ويمكنك الرد مباشرة من التطبيق الذي تستمتع فيه بذلك المحتوى من دون الحاجة إلى العودة إلى تطبيق الرسائل.





- ميزة «مشتركة معك» في التطبيقات

ميزة «مشتركة معك» مدمجة في الصور وSafari وApple Music وApple Podcasts وتطبيق Apple TV.

- جديد Memoji

يمكنك الآن اختيار ملابس لرموز Memoji والتعبير عن نفسك بملصقات جديدة. بإمكانك أيضاً تغيير إطلالتك وأسلوبك مع أغطية الرأس متعددة الألوان. أما تخصيصات تسهيلات الاستخدام فتشمل الآن سماعات تعزيز السمع وأنابيب الأكسجين وخوذات الرأس المرنة.



- مجموعات الصور

تظهر الصور المتعددة الآن في تطبيق الرسائل على شكل كولاج أو مجموعة أنيقة من الصور المتتالية يمكنك تصفحها كالألبوم. انقر عليها لعرضها على شكل شبكة أو أضف رمز Tapback بسرعة، أو احفظها في مكتبتك ببضع نقرات بسيطة.

- التركيز

أجهزتك تهتم بما يهمّك

تساعدك ميزة التركيز على البقاء في قمة انتباهك وحضورك عندما تريد صب اهتمامك على مهمتك أو الابتعاد عما يشتت ذهنك. اختر من قائمة أنماط التركيز أو أنشئ نمطاً خاصاً بك بحيث لا تصلك إلا الإشعارات التي تريدها، لتتمكن من إنجاز عملك وأنت في حالة تركيز ذهني كامل، أو تناول العشاء في أجواء هادئة من دون أن يعكر أحد صفو مزاجك.

ما الذي تريد أن تركّز عليه؟ اختر أحد مواضيع التركيز لإعداده: مخصص. القيادة. التمرين. الألعاب. القراءة.



- عرّفهم عن حالتك

عندما يدرك الآخرون أنك منشغل وفي حالة تركيز، من الطبيعي أن يتركوك وشأنك. استخدم ميزة التركيز، وستُعرض حالتك تلقائياً في تطبيق الرسائل أو غيره من تطبيقات التواصل التي تسمح بعرض حالتك عليها. وفي حال كانت الرسائل عاجلة ولا تنتظر، يبقى بإمكان المُرسل إشعارك بذلك.

- الإشعارات

الإشعارات بتصميم جديد

تتميز الإشعارات بتصميم جديد يشمل صور جهات الاتصال وأيقونات أكبر للتطبيقات ليسهُل التعرف عليها.

ملخص الإشعارات

اطّلع بسرعة على مجموعة الإشعارات الضرورية التي تصلك يومياً بناءً على جدول تحدده أنت بنفسك. يتم ترتيب الملخص بذكاء حسب الأولوية بحيث تظهر الإشعارات الأكثر أهمية في الأعلى.

- خارطة طريق جديدة .



يقدم تطبيق الخرائط تفاصيل جديدة تتخطى مسألة نقلك من نقطة إلى أخرى. كما أن Safari يقدم لك طرقاً أكثر للاستكشاف عبر الإنترنت. ويوفر تطبيق Wallet مكاناً واحداً آمناً لتخزين معلوماتك الشخصية الخاصة.

استكشف المدن واعرف تفاصيل غير مسبوقة عن الطرق والأحياء والأشجار والمباني وغيرها. زُر المعالم الأثرية والأماكن الشهيرة مثل Golden Gate Bridge، من خلال عروض مبهرة ثلاثية الأبعاد عبر الخرائط بنمط النهار أو النمط الداكن.

- ميزات جديدة للقيادة

يقدم تطبيق الخرائط للسائقين تفاصيل مذهلة عن الطرق مثل مسارات الانعطاف وأماكن عبور المشاة ومسارات الدراجات، وعروضاً تظهر تفاصيل الشوارع عندما تقترب من التقاطعات المعقدة، بالإضافة إلى خريطة مخصصة للقيادة تساعدك على رؤية الحوادث والأحوال المرورية الحالية بلمحة.



- إرشادات مميزة للتنقل مشياً

اعرف وجهتك بسهولة من خلال إرشادات مفصلة خطوة بخطوة يمكنك رؤيتها باستخدام الواقع المعزز.



- ميزات جديدة للمواصلات

دمج ميزات المواصلات العامة يمكّنك من معرفة المحطات القريبة ومدة رحلتك، كما يسمح لك بتثبيت مساراتك المفضلة في الأعلى. وعندما تقترب محطتك، ينبّهك تطبيق الخرائط أنك توشك على النزول.

- متصفح Safari

شريط علامات التبويب السفلي

يضع شريط علامات التبويب أسفل الشاشة أدوات التحكم في متناول يدك. ويمكنك التمرير إلى اليمين أو اليسار على شريط العنوان للتنقل بين علامات التبويب، أو التمرير للأعلى لرؤية جميع علامات التبويب المفتوحة.

مجموعات علامات التبويب

احفظ علامات التبويب ونظّمها بالطريقة الأنسب لك وتنقّل بينها بكل سهولة. وتتم مزامنة مجموعات علامات التبويب على الأجهزة المختلفة بحيث تتمكن من الوصول إليها من أي مكان.



- البحث بالصوت حيث يمكنك البحث في الويب، بصوتك.

- الملحقات

الآن يمكنك تثبيت ملحقات Safari على iPhone. وكما تفعل على Mac، يمكنك اختيار الوقت المخصص لتفعيل هذه الملحقات.

- النص الحي

ميزة النص الحي في الصور

تكشف ميزة النص الحي بذكاء عن المعلومات الكثيرة والمفيدة الموجودة في الصور، لتتمكن من إجراء المكالمات أو إرسال رسائل الإيميل أو البحث عن الاتجاهات بنقرة بسيطة على النص الذي يتم تمييزه في الصورة.



- النص الحي في الكاميرا

تعمل ميزة النص الحي أيضاً في تطبيق الكاميرا بحيث يمكنك توجيه كاميرا iPhone إلى نص معين أثناء تنقلك والاستفادة بسرعة من المعلومات التي تراها.

تقوم ميزة النص الحي بتحديد النص الظاهر على الشاشة، وهي تسمح لك بنسخ المحتوى واختياره كله والبحث فيه ومشاركته.

- ترجمة النص الحي

تفهم ميزة النص الحي سبع لغات مختلفة: الإنجليزية والصينية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية والإسبانية. وبفضل إمكانية الترجمة المدمجة في كامل النظام، ما عليك سوى النقر على النص لترجمته.



- خاصية ‏Spotlight‏‏‏ ‏

نتائج البحث والصور، بالتفصيل المفيد

تعرض لك ميزة Spotlight المزيد من المعلومات بلمحة حيث تقدم لك نتائج مفصلة وجديدة لبحثك عن جهات الاتصال. ويمكنك الآن البحث في الصور باستخدام ميزة البحث Spotlight، بل وتستطيع إجراء البحث بناءً على النص الموجود في صورك من خلال ميزة النص الحي.

الصور

ميزة «ذكريات» تفاعلية بتصميم جديد

تأتي ميزة «ذكريات» بواجهة جديدة تفاعلية وغامرة بالإضافة إلى مزيج جديد من الذكريات يسمح لك بإضفاء لمستك الشخصية على قصتك من خلال أغنيات وأجواء تناسبها.

Apple Music + ذكريات وملايين الأغنيات في مكتبة Apple Music، متوفرة الآن في «ذكريات».

- الصحة

تحديثات لتطبيق صحتي

تمنحك التحديثات التي أُدخلت على تطبيق صحتي طرقاً جديدة لمشاركة البيانات مع أحبائك، كما توفر مقياساً لتقييم خطر السقوط، وتحليلاً لمستويات الأداء لمساعدتك على فهم التغييرات التي تطرأ على صحتك.

- الخصوصية

تبقى الأولوية دائماً لخصوصيتك. يقدم iOS 15 صورة أوضح عن كيفية وصول التطبيقات إلى بياناتك، ويحميك من عمليات جمع البيانات غير المرغوب فيها، ويمنح مزيداً من التحكم في الأشياء التي تختار مشاركتها.

اعرف كيف تستخدم التطبيقات الأذونات التي منحتها إياها، وطبيعة الجهات الخارجية التي تتصل بها،ومتى كانت آخر مرة تواصلت فيها مع تلك الجهات.

- +iCloud

لطالما حافظت iCloud على سلامة معلوماتك المهمة، مثل الصور والمستندات والملاحظات، وأتاحت لك الوصول إلى أحدث نسخ منها على جميع أجهزتك. والآن تأتي +iCloud لترتقي بتلك التجربة إلى مستوى أعلى من خلال اشتراك جديد كلياً يحل محل باقات التخزين الحالية.

احصل على كل ما تحبه في iCloud بالإضافة إلى ميزات جديدة مثل ميزة «إخفاء بريدي الإلكتروني».

- إخفاء بريدي الإلكتروني

يمكنك الحصول على عناوين إيميل مختلفة وعشوائية تقوم بإعادة توجيه الرسائل إلى صندوق بريدك الشخصي، بحيث لا تضطر إلى مشاركة عنوان إيميلك الحقيقي عند ملء نموذج على الويب أو الاشتراك في النشرات الإخبارية. وتأتي ميزة «إخفاء بريدي الإلكتروني» مدمجة في تطبيق البريد وSafari وإعدادات iCloud. ‏

وغيرها الكثير.



- تسهيلات الاستخدام.

بإمكانك تخصيص إعدادات الشاشة وحجم الخط لكل تطبيق على حدة. فتستطيع تعريض الخط وتكبيره، وزيادة التباين، وعكس الألوان، وغير ذلك الكثير، فقط للتطبيقات التي تريدها. كما يمكنك استكشاف الأشخاص والأشياء والنصوص والجداول داخل الصور بتفاصيل أكثر من خلال VoiceOver. وتستطيع التنقل داخل الفواتير والنسب الواردة في ملصقات المكونات الغذائية بترتيب منطقي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحريك إصبعك فوق صورة من الصور لاكتشاف موضع الشخص بالنسبة إلى الأشياء الأخرى الموجودة في الصورة.

- الطقس.

مظهر جديد يتضمن أساليب عرض بيانية لحالة الطقس وخلفيات متحركة أعيد تصميمها بطريقة مبتكرة، ما يجعل تطبيق الطقس أكثر تفاعلية .

- الملاحظات.

تتيح لك تحديثات الإنتاجية في تطبيق الملاحظات التنظيم باستخدام العلامات والتعاون مع غيرك بطرق جديدة من خلال الإشارات وعرض «النشاط».

- الترجمة.

تسمح لك الترجمة المدمجة في كامل النظام بترجمة النص الذي تحدده، حتى في تطبيقات الجهات الخارجية. وداخل تطبيق الترجمة، تعمل ميزة الترجمة التلقائية وعرض «وجهاً لوجه» على تحسين سير المحادثة بسلاسة من دون انقطاع.

- الأدوات.

استمتع بأدوات جديدة كلياً لتطبيق تحديد الموقع وGame Center وApp Store والنوم والبريد وجهات الاتصال.

- تحديد الموقع.

اعرف موقع أفراد أسرتك وأصدقائك من خلال تحديثات تصلك باستمرار. وحدد مكان أجهزتك باستخدام شبكة تحديد الموقع إن كان تم محو بياناتها، أو لغاية 24 ساعة حتى بعد إغلاقها.

- Apple ID.

بفضل ميزة جهات الاتصال الخاصة باسترداد الحساب، يمكنك بكل سهولة إعادة تعيين كلمة السر أو الحفاظ على إمكانية وصولك إلى حسابك. ويسمح لك برنامج الإرث الرقمي الجديد بتحديد أشخاص بوصفهم جهات اتصال وارثة لحسابك بحيث يمكنهم الوصول إلى حسابك في حالة الوفاة.

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (الجيل الأول)

iPhone SE (الجيل الثاني)

iPod touch (الجيل السابع)