وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،مساء اليوم الخميس، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت ١٧ و١٩ عاماً، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة ١٢-١٩سبتمبر الجاري.

حضر الوزير ومحافظ الإسكندرية منافسات مسابقة الليزر رن تحت 17 عام برفقة الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وممثلي الاتحاد الدولي.

قام وزير الشباب والرياضة والمحافظ بتتويج الفائزين بالمراكز الأولي في منافسات البطولة على مستوي الشباب تحت ١٧ عاماً، وقدم وزير الرياضة التهنئة للاعبي المنتخب المصري بعد فوزهم بالميدالية الفضية على مستوي الفرق والفردي، والميدالية البرونزية في التتابع المختلط.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء اللجنة المنظمة للبطولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في إخراج البطولة بشكل متميز، ونجاح تنظيمها على مختلف الأصعدة، وتلقي الإشادة من اللاعبين والوفود المشاركة، لافتاً إلى أن نجاح البطولة يعد استكمالاً للتفوق المصري في استضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية.

كما أثني وزير الشباب والرياضة على أداء لاعبي مصر في الخماسي الحديث ما يؤكد تطور اللعبة في مصر، مشيراً إلى تقديم كل الدعم للاتحاد واللاعبين لمواصلة الانجازات وصناعة التاريخ بإضافة انتصارات جديدة في سجل الرياضة المصرية.