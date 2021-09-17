أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 -
بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر -
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا -
"الداخلية في أسبوع".. عرض عسكري للوطن وسقوط المهربين والمخالفين يتوالى -
مسيرة هجن و"سيرة المجد".. أمير حائل يرعى احتفاء المنطقة بالوطن "صور" -
في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن" -
بسملة تتحدى التنمر بالكاراتية.. في ناس لما بتشوفني بتقولى نتي قصيرة اوي.. وكلامهم بيوجعني -
هينقلونا في حتة تانية.. المونوريل والقطار الكهربائي السريع.. أيه الفرق بينهم؟ وبيروحو فين؟ -
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة -
محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

Print
وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،مساء اليوم الخميس، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت ١٧ و١٩ عاماً، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة ١٢-١٩سبتمبر الجاري.

حضر الوزير ومحافظ الإسكندرية منافسات مسابقة الليزر رن تحت 17 عام برفقة الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وممثلي الاتحاد الدولي.

قام وزير الشباب والرياضة والمحافظ بتتويج الفائزين بالمراكز الأولي في منافسات البطولة على مستوي الشباب تحت ١٧ عاماً، وقدم وزير الرياضة التهنئة للاعبي المصري بعد فوزهم بالميدالية الفضية على مستوي الفرق والفردي، والميدالية البرونزية في التتابع المختلط.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء اللجنة المنظمة للبطولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في إخراج البطولة بشكل متميز، ونجاح تنظيمها على مختلف الأصعدة، وتلقي الإشادة من اللاعبين والوفود المشاركة، لافتاً إلى أن نجاح البطولة يعد استكمالاً للتفوق المصري في استضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية.

كما أثني وزير الشباب والرياضة على أداء لاعبي في الخماسي الحديث ما يؤكد تطور اللعبة في مصر، مشيراً إلى تقديم كل الدعم للاتحاد واللاعبين لمواصلة الانجازات وصناعة التاريخ بإضافة انتصارات جديدة في سجل الرياضة المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة

«مكرم»: جمعية عمومية للشركات المكلفة بإصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج

«مكرم»: جمعية عمومية للشركات المكلفة بإصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج