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تحصد فضية الفردي والفرق تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث

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مصر تحصد فضية الفردي والفرق تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث تحصد فضية الفردي والفرق تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث

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اختتمت منذ قليل منافسات اليوم الرابع في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث ونجح منتخب في اقتناص فضية الفرق والفردي في منافسات الشباب تحت 17 عام بالبطولة المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني بعد تحقيقه 2768 نقطة بفريق مكون من محمد شريف وأسامة زكي وياسين الهادي بينما حصد منتخب الميدالية الذهبية برصيد 2802 نقطة واحتل منتخب المجر المركز الثالث برصيد 2760 نقطة.

وفي منافسات الفردي حصد محمد شريف الميدالية الفضية برصيد 943 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بوتيند تاماس الذي حصد الميدالية الذهبية برصيد 944 نقطة بينما احتل لوكس جاديوسيس لاعب منتخب ليتوانيا المركز الثالث برصيد 943 نقطة.
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وفي منافسات قبل نهائي البنات تحت 19 عام شارك 4 لاعبات من منتخب مصر وهم أميرة قنديل وزينة عامر وملك إسماعيل وهانيا أبوبكر ونجحوا في التأهل إلى منافسات النهائي التي تقام السبت المقبل .

وشهد مراسم التتويج الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية.


وتضم قائمة الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر.

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

المصرى اليوم

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