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يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

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الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

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تعرب اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب عن أمنياتها بخالص الشفاء للأستاذ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأن يعود سريعا لناديه ولجمهور الفريق السكندري.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن مؤخرا إصابة رئيسه الأستاذ محمد مصيلحي بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل، على أن يعود بعد تعافيه من الفيروس.

ويرتبط الزمالك بعلاقات وطيدة مع نادي الاتحاد ورئيسه.

ويتمنى أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، الشفاء العاجل لرئيس زعيم الثغر، وأن يعود لممارسة عمله بصورة طبيعية في أقرب وقت.

المصرى اليوم

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