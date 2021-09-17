المجر وكازاخستان يتصدران منافسات فردي السباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

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تصدر منتخبي المجر وكازاخستان منافسات السباحة للدور قبل النهائي ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 عام والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاء ريتشارد جولاس لاعب منتخب المجر في المركز الأول للمجموعة (1) بمجموع نقاط 311، بينما أحتل ماتفي إيفانوف لاعب منتخب روسيا بالمركز الثاني بمجموع نقاط 309، فيما حصل سيدريك شتللير على المركز الثالث بمجموع نقاط 308، كما جاء معتز وائل لاعب المنتخب الوطني في المركز الخامس بمجموع نقاط 304، بينما حصل سيف البنداري على المركز الثالث والعشرون بمجموع نقاط 282.

فيما جاءت نتائج المجموعة (2) بتصدر سرما ستيبان لاعب منتخب كازاخستان المركز الأول بمجموع نقاط 312، بينما جاء كساك ميلان لاعب منتخب المجر بمجموع نقاط 310، فيما أحتل كليمك ماكيج لاعب منتخب بولندا المركز الثاني بمجموع نقاط 309، كما حصد مازن طارق لاعب المنتخب الوطني المركز السادس والعشرون بمجموع نقاط 284، بينما أحتل مواطنه مصطفي وليد المركز الثلاثون بمجموع نقاط 274 ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر- مصطفي وليد

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.