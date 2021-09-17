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أمريكا تعترف بقتل 10 مدنيين أفغان في غارة جوية

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أمريكا تعترف بقتل 10 مدنيين أفغان في غارة جوية أمريكا تعترف بقتل 10 مدنيين أفغان في غارة جوية
أقر الجيش الأمريكي بأن ضربته الأخيرة نهاية اغسطس في كابول والتي أسفرت عن مقتل "عشرة مدنيين" بينهم "ما يصل إلى سبعة أطفال"، كانت "خطأ".

وصرح الجنرال كينيث ماكينزي قائد القوات الأمريكية في أفغانستان قبل انسحابها النهائي، للصحافيين "من غير المرجح أن تكون السيارة ومن قتلوا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خرسان"، او أن يكونوا قد شكلوا "تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية".

وأضاف أن "تحقيقنا خلص إلى أن هذه الضربة كانت خطأ مأسويا"، مؤكدا تحمل "المسؤولية كاملة".

وتابع ماكينزي "أقدم تعازي الصادقة إلى عائلة من قتلوا وأصدقائهم"، مذكرا بأن الضربة التي نفذت بواسطة طائرة مسيرة في 29 اغسطس في العاصمة الأفغانية كانت تهدف إلى منع "خطر وشيك" مصدره تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خرسان، وذلك بعد بضعة أيام من هجوم شنه التنظيم وأسفر عن مقتل 13 عسكريا أميركيا قرب مطار كابول.


الوطن السعودية

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