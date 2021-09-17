نعتذر عن قتل 7 أطفال ... البنتاجون يعترف بقتل 10 أشخاص بغارة أمريكية في أفغانستان

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اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 7 أطفال بغارة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية على العاصمة الأفغانية كابل في نهاية أغسطس الماضي.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في مؤتمر صحفي إن «الغارة عن مقتل 10 مدنيين بعدما وصلتنا معلومات عن استخدام تنظيم داعش الإرهابي للمبنى ولسيارة من نوع تويوتا لتنفيذ هجومها».

وقدم الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية اعتذار على الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال.