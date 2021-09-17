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أعرب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة البرتغالى كاروس كيروش عن سعادتة بقرار الحكومة البريطانية بعد رفع اسم مصر ضمن 8 دول من القائمة الحمراء الخاصة بالدول المحظورة بسبب فيروس كورونا، بحلول يوم 4 أكتوبر المقبل، وتحويلها للقائمة الصفراء.

وهو القرار الذي أسعد الجهاز الفنى الجديد للمنتخب مما يسهل من انضمام صلاح والنني لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم 10 أكتوبر المقبل في القاهرة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويأتى قرار الحكومة البريطانية ليتأكد بذلك استدعاء الثنائي للمعسكر المقبل المقرر أن ينطلق يوم 28 سبتمبر الجاري لكن فترة الأجندة الدولية تبدأ يوم 4 من الشهر المقبل.

ولم يتمكن صلاح من خوض مباراة الجولة الأولى من التصفيات ضد أنجولا، إذ قررت رابطة البريميرليج منع انضمام أي محترف بأنديتها تكون بلده ضمن القائمة الحمراء من السفر.

ولم تفلح بيانات الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم في حل الأزمة ليفقد المنتخب المصري جهود صلاح قبل أن ينضم في لقاء الجابون بالجولة الثانية، بينما غاب النني عن المباراتين.

وأعرب ضياء السيد مدرب المنتخب عن سعادتة بقرار الحكومة البريطانية وهو ما يتيح تواجد محمد صلاح والننى في المعسكر المقبل خصوصا في ظل حاجه المنتخب لجهودهما في مباراتي ليبيا المصيريتين بالنسبة للفراعنة.