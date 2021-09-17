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وزير الرياضة: دوري مراكز الشباب يدعم الأندية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين

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وزير الرياضة: دوري مراكز الشباب يدعم الأندية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين وزير الرياضة: دوري مراكز الشباب يدعم الأندية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حصد ثمار دوري مراكز الشباب تأتي تباعاً، وخاصةً بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأخيرة من الدوري والمُتوج بها مركز شباب المحسمة المحطة بطل محافظة الإسماعيلية، والتي نظمتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة.

حيث أعلن مجلس إدارة نادي لاڤيينا «نادي بدوري القسم الثالث»عن تعاقده مع أفضل لاعب في دورى مراكز الشباب موسم 2020/2021 لاعب مركز شباب بلفيا عبدالرحمن محمود الشهير بـ«عبودة» مواليد 2000 بعد تلقيه لأكثر من عرض في الممتاز ب.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن دورى مراكز الشباب يحقق إعادة دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة وتثقيف الشباب من خلال خوض المباريات المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية ودعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضى وتنافسى بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية واجتماعية.

المصرى اليوم

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