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شغب محتمل لأنصار "" بمحيط "الكابيتول".. والأمن الأمريكي يتهيأ

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شغب محتمل لأنصار "ترامب" بمحيط "الكابيتول".. والأمن الأمريكي يتهيأ شغب محتمل لأنصار "" بمحيط "الكابيتول".. والأمن الأمريكي يتهيأ
مسيرة متوقعة غدًا وتجمع حاشد بواشنطن لدعم المشاركين بـ"اقتحام 6 يناير"

شغب محتمل لأنصار

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية عززت التواجد الأمني في محيط مبنى الكابيتول استعدادًا لمظاهرات ينظمها غدًا السبت أنصار الرئيس السابق دونالد .

وبحسب " اليوم": أوضحت الصحيفة أن رجال الأمن قاموا بتثبيت السياج في محيط المبنى وكثفوا من تواجدهم لمواجهة أعمال شغب محتملة.

وكانت "سي إن إن" أفادت بأن وزارة الأمن الداخلي تخشى وقوع أعمال عنف عشية ويوم تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

ووفقًا للشبكة: فقد حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية من أن الاستفزازات يمكن أن تأتي من المشاركين في المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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