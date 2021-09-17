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احتفالية لتكريم أبطال «البارالمبية» المشاركين في دورة طوكيو2021

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احتفالية لتكريم أبطال «البارالمبية» المشاركين في دورة طوكيو2021 احتفالية لتكريم أبطال «البارالمبية» المشاركين في دورة طوكيو2021

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أُقيمت احتفالية كبيرة لتكريم أبطال البارالمبيين المشاركين في دورة طوكيو2021، أمس، بحضور الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، والدكتور أحمد فاروق العضو المنتدب لشركة امتنان، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة.

وجاءت الاحتفالية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تدعم الرياضة كحق للجميع والتي تتبانها مؤسسات المجتمع المدني في دعم متحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة لهم والتي أعرب الرئيس عبدالفتاح عن أهمية مسؤولية المجتمع المدني وإعلان 2022 عام المجتمع المدني.

وبدأ الحفل بكلمة الدكتور أحمد فاروق العضو المنتدب لشركة امتنان، والذي عبر عن اعتزازه بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب واللجنة البارالمبية ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وأكد على الدعم المستمر من قبل المسؤولية المجتمعية الخاصة بشركة امتنان على كافة السبل والاحتياجات الخاصة بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة لهم.

واستكمل الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، كلماته بتشجيع متحدي الإعاقة من الابطال الرياضيين من قبل اللجنة البارالمبية، حيث أكد أن مؤسسة مصر تولي اهتمام كبيراً وتدعم جهود الدولة المصرية ووزارة الشباب ودمج متحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كما تعمل المؤسسة على نشر التوعية بأهمية الرياضة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية إلى جانب الحرص على اكتشاف كوادر نسائية رياضية جديدة ودعم البطلات الممارسات للألعاب والأنشطة الرياضية.

ووجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الشكر لوزير الشباب والرياضة لدعمه للجنة البارالمبية ومساندته لأبطال مصر مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم على كافة المستويات من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات.

وأعربت الدكتور سونيا عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن مدي فخرها بالأبطال وتشجيعهم على الاستمرار في مواجهه جميع التحديات إلى جانب تأكيدها على مساندة وزارة الشباب والرياضة لجميع متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأضافت الدكتور رحاب الفخراني مدير العلاقات العامة بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن المؤسسة تسعي إلى خطة عمل فعلية لرفع قدرات الابطال في جميع المهارات المختلفة ومساندتهم لتحدي الإعاقة من خلال برنامج تدريبي وتوعوي في مختلف مجالات العمل ضمن فاعليات رابطة انتي الأهم الرياضية.

والجدير بالذكر أن البعثة المصرية بطوكيو حصلت على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات وبرونزيتين لكل من «فاطمة عمر، شريف عثمان، محمود صبري، رحاب رضوان، محمد صبحي، هاني عبدالهادي» في رفع الأثقال، فضلا عن محمد الزيات في الباراتيكوندو.

المصرى اليوم

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