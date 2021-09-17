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طلعت يوسف يحسم تعاقد الإسماعيلي مع عمرو الحلواني

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طلعت يوسف يحسم تعاقد الإسماعيلي مع عمرو الحلواني طلعت يوسف يحسم تعاقد الإسماعيلي مع عمرو الحلواني

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يحسم طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أمر تعاقد النادي مع عمرو الحلواني، ظهير أيسر نادي أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة، تنتظر قرار طلعت يوسف، بشأن التعاقد مع عمرو الحلواني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من عدمه.

وسوف يعقد المدير الفني الجديد للدراويش، جلسة مع اللجنة الفنية غدًا السبت، لإبلاغهم باللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، في الفترة الجارية.

ومن المقرر أن يبدأ طلعت يوسف، مهمته مع الدراويش بشكل رسمي غدًا السبت، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

يذكر أن الإسماعيلي، دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع عصام صبحي، ظهير أيمن نادي للمقاصة، وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى نادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

المصرى اليوم

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