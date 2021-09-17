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العقوبات الأمريكية تلاحق أفراد حزب الله

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العقوبات الأمريكية تلاحق أفراد حزب الله العقوبات الأمريكية تلاحق أفراد حزب الله
بعدما صدر قرار تجميد أموال وأصول جماعة «حزب الله» اللبنانية بسبب أنشطتها الإرهابية ورعايتها الإرهاب، التي بلغت 203.518 مليون دولار، بتأكيد من وزارة الخزانة الأمريكية خلال 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بـ«حزب الله». وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، أن واشنطن فرضت عقوبات على وأفراد على صلة بميليشيات «حزب الله»، المصنفة «إرهابية».

كما أوضحت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية الذين يعملون ضمن الميسرين الماليين والشركات الواجهة، لدعم «حزب الله»، وفيلق «القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني. وأكدت أن هؤلاء الأفراد أو الشبكة قاموا بعمليات غسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجروا عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب لمصلحة كل من الحزب والحرس الثوري.


الوطن السعودية

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