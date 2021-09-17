تحذيرات من سيطرة «شركة سجائر عالمية» على أجهزة «علاج الربو» في بريطانيا

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فور إعلان شبكة CNN الإخبارية، نبأ قيام شركة السجائر العملاقة «فيليب موريس» Philip Morris International، بالسيطرة على مصنع «فيكتورا» Vectura المتخصص في صناعة أجهزة الاستنشاق في بريطانيا، توالت ردود الفعل الدولية الغاضبة على عملية الشراء، من جمعيات الرعاية الصحية.

وأصدرت الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي European Respiratory Society، بيانا، اليوم الجمعة، بخصوص شراء شركة فيليب موريس الدولية، لشركة فيكتورا لتصنيع أجهزة الاستنشاق لعلاج الربو وأمراض الرئة.

وقالت الجمعية، إن هذه الأخبار مخيبة للآمال للغاية بالنسبة للعلماء المجتهدين الذين كرسوا حياتهم المهنية لتطوير منتجات تعمل على تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المنهكة، وجميع أولئك الذين يدافعون عن مكافحة التبغ، معتبرين أن التبغ واحد من أكبر الأسباب التي يمكن الوقاية منها للعديد من أمراض الرئة.

وتابعت: صناعة التبغ مسؤولة عن المعاناة والموت المبكر لملايين الأشخاص حول العالم كل عام، لذا فأنه من غير الأخلاقي للغاية أن تستفيد شركة التبغ من إدمان الناس على منتجاتها شديدة الضرر، ثم تسعى لاحقًا إلى زيادة الأرباح من الأدوية المنتجة لعلاج الأضرار التي تسببها منتجاتها.

وأعربت الجمعية، عن شعورها بالقلق البالغ من أن الصفقة المقترحة ستمكّن PMI من إخفاء صورتها كشركة تستفيد من جعل الأشخاص مدمنين على منتجاتها الخطرة، وأن شركة التبغ ستكون في وضع يمكنها من إساءة استخدام تقنيات الاستنشاق التي طورتها Vectura لجعلها منتجات التبغ أكثر إدمانًا. إذا كانت شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) تريد حقًا تجاوز «النيكوتين»، فيجب أن تركز على وقف الترويج والبيع المكثف لجميع منتجات التبغ دون تأخير.

وأضافت: لدى المؤسسات الطبية قواعد صارمة ضد مشاركة الأفراد والشركات المرتبطين بصناعة التبغ في أنشطة الجمعية، بما في ذلك العضوية والمشاركة في الأحداث والمشاركة في الأنشطة البحثية، بسبب تضارب المصالح، ومن المحتمل أيضًا أن تكون الصفقة ضارة ماليًا لشركة Vectura، حيث سيتجنب المهنيون الصحيون وصف الأدوية من أي شركة تثري صناعة التبغ بسبب الآثار الأخلاقية.

وحثت الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، بشدة مساهمي Vectura على رفض الصفقة لضمان استمرار علماء Vectura في التواصل مع المجتمع العلمي إلى أقصى حد، لحماية سلامة منتجاتها الطبية الأساسية، ومنع إساءة استخدام تقنياتها من قبل صناعة التبغ.

واختتمت الجمعية بياناها، أنه إذا تمت الموافقة على الاستحواذ من قبل المساهمين، فإن الجمعية تدعو الجهات المختصة في بريطانيا إلى استخدام سلطتهم للتدخل في الصفقة من أجل حماية الصحة العامة وثقة الجمهور في سلاسل التوريد الطبية الأساسية.

من جانبه انتقد الدكتور عصام المغازى استشارى الأمراض الصدرية، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، استحواذ شركة فيليب موريس على أهم مصنع لإنتاج اجهزة الاستنشاق بالعالم، مؤكدا أن هذه الخطوة تؤدى لخلط الأوراق بين أهم مصدر للأمراض الصدرية، وشراء أهم منتج لأجهزة الاستنشاق، موضحا إنه قد يكون هدفها تبييض وجه شركات التبغ.

وأضاف، إنه إذا كان هدفها نبيلا فيجب أن تتوقف عن انتاج التبغ بجميع انواعه سواء التقليدى أو المسخن، إنما نجد أن مبيعاتها من السجائر التقليدية لازالت مرتفعة بجميع الدول ومن ضمنها مصر، مؤكدا إنه يجب على العلماء الانتباه إلى الطرق الملتوية التي تلجأ اليها شركات السجائر، وعدم المشاركة بأبحاثهم في مصنع فيكتورا الذي تحاول الاستحواذ عليه، والسؤال المهم هو كيف تستحوذ الشركة التي تنتج أكبر منتج مسبب لأمراض الصدر على المصنع الذي يوفر أهم أجهزة الاستنشاق لعلاج الأمراض الصدرية.