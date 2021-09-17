تركي آل الشيخ يعلن إقامة مباراة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة مواجهة من «العيار الثقيل» بين نادي باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر السعوديان.

وبحسب ما أعلنه آل الشيخ ستقام المباراة في شهر يناير المقبل في كأس موسم الرياض.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عشان تتخيلون أكثر.. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض.. ترقبوها في يناير القادم".