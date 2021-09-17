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أكد مصدر بريطاني لـ«المصري اليوم»، أن مصر ستخرج من القائمة الحمراء اعتبارا من 4 أكتوبر.

وكانت بريطانيا قد وضعت مصر ضمن دول القائمة الحمراء في يونيو الماضي، باعتبارها وجهة عالية الخطورة لخطر التعرض لسلالات المتحورة من فيروس كورونا.

ويتطلب السفر للدول المدرجة في القائمة والتي تضم أكثر من 50 دولة بخلاف مصر، تكلف حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام عند العودة إلى البلاد ودفع تكاليف اختبارات PCR.

وبذلك القرار يكون الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال متاحان لاختيارات المدير الفني الجديد كارلوس كيروش للتواجد في قائمة المنتخب في مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الجديد كارلوس كيروش لمواجهتاه من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوم 6 أكتوبر المقبل في مصر، ويوم 10 من الشهر ذاته في ليبيا.

ويتصدر المنتخب الليبي حالياً المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 6 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني بـ 4 نقاط.