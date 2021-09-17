أخبار عاجلة

اليوم.. السيسي يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان -
انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف -
أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي -
أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد رفع من القائمة الحمراء.. محمد صلاح والنني يقودان منتخب أمام ليبيا

Print
بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.. محمد صلاح والنني يقودان منتخب مصر أمام ليبيا بعد رفع من القائمة الحمراء.. محمد صلاح والنني يقودان منتخب أمام ليبيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد مصدر بريطاني لـ«المصري اليوم»، أن ستخرج من القائمة الحمراء اعتبارا من 4 أكتوبر.

وكانت بريطانيا قد وضعت مصر ضمن دول القائمة الحمراء في يونيو الماضي، باعتبارها وجهة عالية الخطورة لخطر التعرض لسلالات المتحورة من .

ويتطلب السفر للدول المدرجة في القائمة والتي تضم أكثر من 50 دولة بخلاف مصر، تكلف حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام عند العودة إلى البلاد ودفع تكاليف اختبارات PCR.

وبذلك القرار يكون الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال متاحان لاختيارات المدير الفني الجديد كارلوس كيروش للتواجد في قائمة في مواجهة ليبيا في تصفيات قطر 2022.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الجديد كارلوس كيروش لمواجهتاه من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوم 6 أكتوبر المقبل في مصر، ويوم 10 من الشهر ذاته في ليبيا.

ويتصدر المنتخب الليبي حالياً المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 6 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني بـ 4 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

اليوم.. السيسي يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة