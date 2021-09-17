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الخطوط للشحن تحصد جائزة أفضل ناقل في آسيا

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الخطوط السعودية للشحن تحصد جائزة أفضل ناقل في آسيا الخطوط للشحن تحصد جائزة أفضل ناقل في آسيا
ضمن سعي الشركة لتعزيز قدراتها اللوجستية في قارات العالم

الخطوط السعودية للشحن تحصد جائزة أفضل ناقل في آسيا

حصدت شركة الخطوط للشحن المحدودة جائزة أفضل ناقل في قارة آسيا، وذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة (Air cargo news) المتخصصة في صناعة محتوى قطاع الشحن واللوجستيات.

وسُلمت الجائزة في الحفل الذي أقيم أمس في عاصمة بريطانيا لندن، حيث شهدت المناسبة مشاركة ممثلين عن شركات الشحن العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز في ضوء سعي السعودية للشحن إلى تعزيز قدراتها اللوجستية في مختلف قارات العالم والإسهام بشكل مباشر في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، حيث تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم وتحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزاً عالمياً للبضائع والشحنات.

وسبق نيل السعودية للشحن هذا الاستحقاق حصولها في يوليو الماضي على جائزة اللجنة المنظمة لجوائز النقل واللوجستيات (TLME) في الشرق الأوسط لعام 2021م، وذلك لالتزامها التام بمواعيد نقل وتسليم الشحنات والبضائع أثناء جائحة كورونا.

وكانت الشركة قد أعلنت في مايو 2021م البدء في تسيير (3) رحلات إضافية من هونغ كونغ على متن طائرة بوينج (B787) تلبيةً للطلب المتزايد على شحنات التجارة الإلكترونية، حيث أصبح عدد الرحلات أسبوعياً في قارة آسيا (16) رحلة تشمل -إلى جانب هونغ كونج- كلاً من شنغهاي وغوانزو.

وانضمت الشركة التابعة للخطوط السعودية إلى تحالف "سكاي تيم" للشحن في أبريل 2019م، واستطاعت أن تعزز من قدراتها التشغيلية ونطاق التغطية الدولية الكبيرة التي تشمل أكثر من (900) وجهة عالمية يوفرها التحالف لضمان تقديم خدمات شحن متعددة الأطراف وتحقيق مزيد من الربط بين الوجهات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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