دولة عربية تحتل 12 مركزا ضمن الجامعات الأفضل عالميا.. تفاصيل

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حصلت ١٢ جامعة من جامعات دولة المغرب على مراكز متقدمة ضمن أفضل 600 جامعة عالمياً. وجاء التصنيف كالتالي ص 3 جامعات مغربية ضمن أحسن 600 جامعة عالميًا في مجال العلوم السريرية والصحية. وهي جامعات سيدي محمد ابن عبدالله بفاس في المرتبة 301 وجامعة الحسن الثاني بالدار بالبيضاء 400 وجامعة محمد الخامس بالرباط في المرتبة 600.

وأفضت نتائج التصنيف العالمي البريطاني للجامعات «Times Higher»Education، حسب الحقول المعرفية لسنة 2022، الصادرة يوم أمس إلى تصنيف 6 جامعات مغربية ضمن أحسن 1000 جامعة عالميًا في مجال علوم الفيزياء.

وهي جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في المرتبة 601 وفي المرتبة 801- 1000، كل من جامعة الحسن الثاني بالدار بالبيضاء وجامعة القاضي عياض بمراكش وفي المرتبة +1001 جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة سيدي محمد ابن عبدالله بفاس وجامعة الحسن الأول بسطات.

وفي مجال علوم الحياة تم تصنيف 3 جامعات مغربية من ضمن أحسن 800 جامعة عالميا، ويتعلق الأمر بكل من جامعة الحسن الثاني بالدار بالبيضاء في المرتبة 501-600 وجامعة القاضي عياض بمراكش في المرتبة 601-800 وجامعة محمد الخامس بالرباط في المرتبة +801.

وتشير النتائج المتميزة إلى ارتفاع عدد الجامعات المغربية المصنفة في كل من هذه الحقول المعرفية مقارنة مع السنة الماضية حيث انتقل هذا العدد من خمسة إلى ست جامعات في ميدان الفيزياء ومن اثنين إلى ثلاثة في علوم السريرية والصحية وفي علوم الحياة ويرتكز هذا التصنيف على نفس المؤشرات العلمية للتصنيف THE الدولي للجامعات الذي يستند على خمس معايير وهي التعليم (بيئة التعليم) والبحث العلمي (الانتاج والدخل والسمعة) والاستشهادات (تأثير البحث) والدخل من الصناعة (نقل المعرفة) والانفتاح الدولي.

في حين تستعمل فيه منهجية خاصة من أجل تعديل الأوزان لتناسب المجالات الموضوعاتية. وتؤكد هذه النتائج من جديد، المستوى الرفيع للباحثين المغاربة وكذلك على جهود مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما فيها الوزارة والجامعات