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عرض سلسلة الأطفال «ماشا والدب» على «MBC3»

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عرض سلسلة الأطفال «ماشا والدب» على «MBC3» عرض سلسلة الأطفال «ماشا والدب» على «MBC3»

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أعلنت «مجموعة MBC» عن شراكتها مع «Animaccord»، لتصبح وكيلاً حصرياً لسلسلة الأنيميشن الشهيرة «ماشا والدب- Masha and the Bear»، وتعرض قناة MBC3 السلسلة، بموازاة عرض السلسلة نفسها على «شاهد Kids»، المكتبة المخصّصة للأطفال على منصة «شاهد».

سلسلة الأطفال «ماشا والدب- Masha and the Bear» التى ابتدعها أوليج كوزوفكوف وتُعد بمثابة ابتكار نوعى فى عالم الرسومات المتحركة والأنيميشن، وذلك بعد أن أصبحت أول سلسلة كارتونية من نوعها تُنتَج بتقنية 3D CGI، وترتكز السلسلة على قصص ومغامرات فتاة صغيرة مشاكسة تدعى ماشا ومعها صديقها الدب الطيب الذى يلازمها باستمرار ليحميها ويبعد عنها المتاعب.

وقال أشرف يونس، مدير قناتَى MBC Action وMBC3: نحن سعداء لاحتضان سلسلة «ماشا والدب- Masha and the Bear»، التى تُعد إحدى أكثر سلاسل مسلسلات الأنيميشن قرباً إلى قلوب الأطفال الذين يتفاعلون معها بكل محبة فى كل مكان حول العالم.

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