أغانى شاكوش وعمر كمال وحكيم تتصدر.. المهرجانات الشعبية الأكثر استماعًا فى حفلات زفاف 2021

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تصدر مغنى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش قائمة أكثر 5 فنانين استماعًا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف عبر منصة «سبوتيفاى»، والتى كشفت عنها مؤخرا، يليه الفنان عمرو دياب فى المركز الثانى ثم محمود العسيلى فى المركز الثالث وفى المركز الرابع حكيم وجاء مغنى المهرجانات الشعبية عمر كمال فى المركز الخامس.

حكيم - صورة أرشيفية

وكشفت المنصة أيضا عن الفنانين المصريين والعالميين والأغانى المصرية والعالمية وقوائم التشغيل الأكثر استماعًا خلال حفلات الزفاف فى مصر خلالها فى عام 2021 حيث تصدرت قائمة «فرحة بتجمعنا» أكثر قوائم التشغيل استماعاً.

محمد رمضان - صورة أرشيفية

وعن أكثر 5 أغنيات استماعًا على قوائم تشغيل حفلات الزفاف من المنصة فى مصر، فجاءت أغنية «فى حتة تانية» لمحمود العسيلى فى المركز الأول ثم «خطوة» لمصطفى حجاج فى المركز الثانى، و«مهرجان إخواتي» لـ «الصواريخ وشحتة كاريكا وزوكا» فى المركز الثالث، ثم «يا ناس» لمحمود العسيلى فى المركز الرابع، وجاءت «سالكة» لحسن شاكوش وويجز فى المركز الخامس.

محمود العسيلي - صورة أرشيفية

وعالميًا، احتل «إد شيران» المركز الأول على قائمة الأكثر استماعًا فى قوائم التشغيل المرتبطة بحفلات الزفاف، أما فيما يتعلق بالأغانى الأكثر استماعًا فى حفلات الزفاف عالميًا، فقد تصدرت أغنية «Marry You» لبرونو مارس قوائم تشغيل حفلات الزفاف وتلتها أغنية «I Wanna Dance withSomebody (Who Loves Me)» لـ«ويتنى هيوستن».