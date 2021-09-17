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حركة «طالبان» تعيد فتح المدارس أمام البنين في المرحلة الثانوية والفتيات حتى الابتدائية

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حركة «طالبان» تعيد فتح المدارس أمام البنين في المرحلة الثانوية والفتيات حتى الابتدائية حركة «طالبان» تعيد فتح المدارس أمام البنين في المرحلة الثانوية والفتيات حتى الابتدائية

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أعلنت وزارة التعليم في حكومة حركة «طالبان» الأفغانية فتح المدارس أمام البنين اعتبارا من يوم غد السبت، دون الإشارة إلى حضور الفتيات.

وسيطرت «طالبان» على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.

وعادت البنات حتى الصف السادس الابتدائي إلى الفصول في بعض المدارس، التي تمكنت من استئناف الدراسة، كما تحضر الطالبات الجامعيات الدراسة، لكن مدارس الفتيات الإعدادية والثانوية ظلت مغلقة.

وقالت الحركة إن الوضع الأمني لا يسمح بالكثير من أنشطة النساء والفتيات، مشددة على ضرورة حور جميع المدرسين والطلاب الذكور الحضور إلى المدارس.

وفي سياق متصل، أبدل عناصر من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، اللافتات الخاصة بوزارة شؤون المرأة ووضعوا مكانها لافتات «شرطة الأخلاق» التابعة للحركة، اليوم الجمعة، بينما أكدت موظفات سابقات بالوزارة منعهن من دخول المبنى.

وغطت الحركة، المبنى بلافتة أخرى باللغتين الدارية والعربية مكتوب عليها «وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفقا لوكالة»رويترز«، فيما ذكرت الوكالة أن موظفات في مقاطع صُورت خارج المبنى، إنهن»يحاولن الذهاب إلى العمل منذ عدة أسابيع لكن كان يُطلب منهن العودة إلى المنازل.

وتسائلت موظفة: «أنا المعيلة الوحيدة لعائلتي.. في حالة عدم وجود وزارة ماذا تفعل المرأة الأفغانية؟».

وخلال فترة حكم الحركة قبل أحداث 11 سبتمبر، كانت وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، التي عُرفت باسم «شرطة الأخلاق»، تفرض تفسير الحركة الذي يتضمن قواعد صارمة للملبس وعمليات إعدام وجلد علنية.

وأعلنت طالبان في 7 سبتمبر منصب القائم بأعمال وزير «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولم تتضمن أي إشارة إلى عنصر نسائي بين الوزراء، لكن الحركة لم تؤكد أنها حلت الوزارة.

وقال زعيم كبير في طالبان في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه «لن يُسمح للنساء بالعمل في الوزارات مع الرجال.

المصرى اليوم

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