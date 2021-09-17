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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من الإطالات والتدريبات البدنية في مجمع الصالات بالنادي خلال المران مساء اليوم الجمعة.

وحرص فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني على الإشراف على هذه الفقرة والتى جاءت عبارة عن استشفاء وفك عضلات وإطالات.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر.

و طلب باتريس كارتيرون، من الجهاز الإداري للفريق، التجهيز لإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق للمباريات المقبلة، سواء أمام أسوان في بطولة كأس مصر، أو الاستعداد لانطلاق مباريات الدوري، وينتظر أن يعقد كارتيرون، جلسة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، من اجل الإطلاع على التقرير الذي أعده الجهاز الطبي، عن حالة كل لاعب واحتياجاته البدنية خلال الفترة.

وانتظم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الأول بنادي الزمالك، في التدريبات مساء اليوم، وذلك للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي. وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الترحيب باللاعب.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمي بسبب معسكر المنتخب الوطني المزمع انطلاقه استعداداً لمواجهتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وطلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، من الجهاز الطبي للفريق، خضوع اللاعب لقياسات بدنية للوقوف على قدراته البدنية، لتحديد الجرعات التدريبية التي يحتاجها خلال الفترة المقبلة تمهيداً لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.