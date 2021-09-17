أخبار عاجلة

اليوم.. السيسي يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان -
انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف -
أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي -
أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران اليوم: تدريبات بدنية وإطالات.. وكارتيرون يطالب بقياسات بدنية لـ النقاز

Print
مران الزمالك اليوم: تدريبات بدنية وإطالات.. وكارتيرون يطالب بقياسات بدنية لـ النقاز مران اليوم: تدريبات بدنية وإطالات.. وكارتيرون يطالب بقياسات بدنية لـ النقاز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمجموعة من الإطالات والتدريبات البدنية في مجمع الصالات بالنادي خلال المران مساء اليوم الجمعة.

وحرص فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني على الإشراف على هذه الفقرة والتى جاءت عبارة عن استشفاء وفك عضلات وإطالات.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس .

و طلب باتريس كارتيرون، من الجهاز الإداري للفريق، التجهيز لإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق للمباريات المقبلة، سواء أمام أسوان في بطولة كأس مصر، أو الاستعداد لانطلاق مباريات الدوري، وينتظر أن يعقد كارتيرون، جلسة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، من اجل الإطلاع على التقرير الذي أعده الجهاز الطبي، عن حالة كل لاعب واحتياجاته البدنية خلال الفترة.

وانتظم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الأول بنادي الزمالك، في التدريبات مساء اليوم، وذلك للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي. وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الترحيب باللاعب.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمي بسبب معسكر الوطني المزمع انطلاقه استعداداً لمواجهتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وطلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، من الجهاز الطبي للفريق، خضوع اللاعب لقياسات بدنية للوقوف على قدراته البدنية، لتحديد الجرعات التدريبية التي يحتاجها خلال الفترة المقبلة تمهيداً لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

اليوم.. السيسي يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة