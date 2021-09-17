بمشاركة 12 دولة.. «أيام القاهرة للمونودراما» يختتم دورته الـ4

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اختتمت فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما بمشاركة ١٢ دولة، واستقبل المسرح المكشوف بساحة الهناجر فعاليات افتتاح وختام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم وبحضور السفير التونسى محمد بن سعيد، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، وبعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومن بينهم د. عايدة علام ود. مصطفى سليم ولجنة تحكيم المهرجان التى ضمت كلا من د. جمال ياقوت المخرج والأستاذ الأكاديمى ورئيس المهرجان التجريبى، والفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة الشمس، والفنان والمخرج بشير بن عبدالرحيم من سلطنة عمان، ونخبة من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب المشاركين بالمهرجان.

جانب من الفعاليات

كانت مراسم الافتتاح قد بدأت بالسلام الوطنى لمصر، وأعقبه غناء فردى من المطربة ميار والتى تغنت بـ«ترنيمة إيزيس» التى أبهرت العالم أثناء موكب المومياوات، وكانت مفاجأة سارة للحضور إضافة لعدة أغنيات باللغات الروسية والفرنسية والإنجليزية.

وأوضح د. أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، أن مهرجان أيام القاهرة للمونودراما مهرجان امتد لنسخته الرابعة باعتماده على المحتوى الجيد وليس الشكل، مشيدا بجهود وزارة الثقافة ممثلة فى د. إيناس عبدالدايم ومؤسسات الوزارة المختلفة، ومنها قطاع شؤون الإنتاج الثقافى لرئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، والبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وأكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، والمركز القومى للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، البيت الفنى للفنون الشعبة والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. صبرى سعيد، والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هشام عزمى ومركز الهناجر للفنون لمديره المخرج شادى سرور، والداعم الدائم الهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.

جانب من الفعاليات

وأشاد رؤوف باللجنة العليا للمهرجان والتى ضمت د. مصطفى سليم، ود. محمد أمين عبد الصمد، ود. عايدة علام، ولجنة اختيار العروض التى ضمت كلا من د. أحمد عبد العزيز ود. لمياء أنور ود. محمد حجاج، ولجنة مسابقة النصوص التى ضمت كلا من الكاتب إبراهيم الحسينى والناقد أحمد خميس والمخرج التونسى وليد داغسنى.

وأضاف رؤوف: حفلت الدورة الرابعة بمشاركة دول أوكرانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية وسلطنة عمان وتونس والمغرب وموريتانيا، وسوريا والعراق، مشيرا إلى أن إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما أهدت الدورة لاسم د. حسن عطية وهو أحد مكرمى الدورة الرابعة، والتى اختير فيها للتكريم اسم الفنانة التونسية رجاء بن عمار واسم رائد المونودراما أمين بكير، والفنان الإماراتى خليفة التخلوفة، وتأتى تونس ضيف شرف المهرجان، وذلك ضمن الاحتفاء بالعام الثقافى المصرى التونسى، واختتمت الفعاليات بصعود ممثلى الفرق المشاركة وأعضاء اللجان على خشبة المسرح لالتقاط الصور التذكارية.