«باخوم»: «مسرح الجنوب» استثمار جيد لشباب الأقاليم

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قالت د. نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فرصة مهمة لاستثمار واكتشاف المواهب الفنية فى الأقاليم، خاصة أن المهرجان يتوجه إلى كل الفئات العمرية، وأيضا إلى ذوى الاحتياجات الخاصة ورعايته لهم.

وأضافت أن المهرجان على مدى 5 دورات استطاع أن يعيد تشكيل الوعى لدى أهالى الصعيد ودرب ودعم الموهوبين ووفر لهم فرصا كثيرة لإظهار مواهبه داخل مصر وخارجها، فضلا عن الدعم المستمر الذى ساعد الفرق المستقلة فى استمرارها بتقديم أعمالها الفنية.

وأكدت «باخوم» أن أهم أسباب نجاح المهرجان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لنشر الثقافة والفنون بكل القرى والنجوع، وأيضا دعمه الكبير للشباب، خاصة أن المهرجان يقدم كل فعالياته فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية الذى أعلن عن دعمه لمؤسسات المجتمع المدنى من خلال إعلانه عام 2022 عام المجتمع المدنى.