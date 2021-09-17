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المصري كيدز: 9 طرق لجذب انتباه الطفل

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المصري كيدز: 9 طرق لجذب انتباه الطفل المصري كيدز: 9 طرق لجذب انتباه الطفل

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تعانى الكثير من الأمهات مع أطفالهن بسبب قلة انتباه الطفل أثناء المذاكرة، تشير الدراسات الحديثة إلى أنه من الصعب تركيز الأطفال لأكثر من لحظات على أى مهمة، سواء كانت المذاكرة أو التحصيل أو أى أمر يحتاج للتركيز، وهذا أمر طبيعى بسبب فضولهم وحماسهم وطاقتهم الوفيرة.

لمساعدة طفلك وتحسين تركيزه يوجد عدة طرق ذهبية:

1- عند التحدث مع طفلكِ يجب الاتصال البصرى قبل الحديث لتأكيد التواصل معه‏.‏

2- يفضل أن يواجه كرسى المكتب حائطا ليستطيع الطفل التركيز بصورة أفضل ولفترة طويلة ومستمرة.

3- مراعاة أن الأوامر البسيطة القصيرة أسهل على الطفل فى التنفيذ بالمقارنة بالأسئلة التى ليس لها إجابة، مثل ألا تستطيع أن تجد كتابك؟ الأفضل أن تقولى له اذهب واحضر كتابك‏.‏

4- تجاهل الطفل عندما يقوم بسلوك غير مرغوب فيه، لأن تكرار التجاهل سيجعله يتوقف عن هذه التصرفات واثنى على سلوكه الإيجابى.‏

5- من الضرورة إعداد قائمة بواجبات الطفل مع وضع علامة صح أمام كل عمل يتم إنجازه‏.

6- لابد أن تتحلى الأم بالصبر مع طفلها قليل الانتباه‏،‏ فأطفال كثيرون يجدون صعوبة فى البدء بعمل ما والاستمرار به‏.‏

7- لزيادة تركيز الطفل اقطعى ورقة من الورق المقوى على شكل صورة ضعيها فى منطقة تركيز الطفل واطلبى منه النظر داخل الإطار أثناء عمل الواجبات مما يساعد على زيادة التركيز‏.‏

8- يجب أن تحتوى أنشطة الطفل على الحركة والإبداع والتنوع والألوان‏.‏

9- ضرورة السماح للطفل ببعض الحركة أثناء المذاكرة حتى يستمر لمدة أطول فيها مثل إعطائه كرة إسفنجية من المطاط يلعب بها أثناء مذاكرته‏.‏

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