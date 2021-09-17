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الأهلي يفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 43-32 فى دوري اليد للمحترفين

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الأهلي يفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 43-32 فى دوري اليد للمحترفين الأهلي يفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 43-32 فى دوري اليد للمحترفين

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تمكن فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، من الفوز على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 43-32، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين للموسم الجديد 2021-2022.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبدالله الفيصل في أهلي الجزيرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 22-12، قبل أن يحافظوا على تقدمهم في الشوط الثاني، ومن المقرر أن يقابل الفريق الأحمر في الجولة المقبلة غريمه مساء الخميس المقبل.

وتوج الأهلي منذ نحو أسبوعين ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، بعد فوزه على وداد سمارة المغربي في النهائي، وخسر الفريق بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك، يوم الجمعة الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

المصرى اليوم

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