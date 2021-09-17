المصري كيدز: فراشة النادى الأهلى.. لى لى محمد سيد

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لى لى محمد سعيد، عمرها ٩ سنوات.. فراشة النادى الأهلى تطير لتزهو على أنامل قدميها، راقصة فى دائرة خاصة بها وكأنها ترى حلمها يدور معها، لتصبح مستقبلا الأولى فى العالم ما بين راقصات الباليه.

وكانت لى لى التحقت بأكاديمية باليه النادى الأهلى منذ ٤ سنوات، وشاركت فى عدة حفلات، آخرها الحفل السنوى لأكاديمية باليه النادى الأهلى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية (باليه بحيرة البجع).

وكانت تلقى تشجيعا من والدتها فى موهبة الرسم بجانب الباليه. والتى كانت تأمل أن تكون «لى لى» مهندسة ديكور بجانب كونها كابتن باليه.