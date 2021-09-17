هيئة قناة السويس تكرم المرشدين فى عيدهم

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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن نجاح المرشدين المصريين فى قيادة الملاحة بقناة السويس عقب مؤامرة الانسحاب الجماعى للمرشدين الأجانب قبل 65 عامًا يعكس الإرادة المصرية الوطنية والقدرة على مواجهة التحديات.

وقال «ربيع» إن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأبناء الهيئة والمرشدين فى ذكرى انسحاب المرشدين الأجانب ونجاح الإرادة المصرية فى قيادة الملاحة بالقناة تعكس تقدير الشعب المصرى، قيادة وحكومة وشعبًا، لتضحيات أبناء الهيئة وتجدد الثقة فيهم، لافتا إلى أن زيارات الرئيس الأخيرة ومتابعته المجرى الملاحى وخطط التطوير النوعى والكمى للقناة تزيدهم إصرارا على تحقيق أحلام وطموحات الشعب المصرى فى قناة السويس، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تاريخ ووجدان المصريين.

أسامة ربيع يكرم المرشدين

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس إنشاء 10 جراجات على المجرى الملاحى لقناة السويس، فى إطار التطوير الشامل للقناة وتكليفات الرئيس برفع كفاءة المجرى الملاحى، وتوفير الدعم لتحقيق جودة المجرى الملاحى بما يحقق استمرار الريادة لقناة السويس كأفضل قناة فى العالم تربط بين الشمال والجنوب، باعتبارها لاعبا رئيسيا فى حركة الاقتصاد العالمى إيجابا وسلبا، كما ظهر فى أزمة السفينة إيفر جيفن حال جنوحها بالقناة، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الخام والنفط.

وأكد «ربيع» استمرار بناء 100 قارب صيد وفق أحدث نظم الملاحة والصيد فى العالم، لافتا إلى أن الانتهاء من تسليم 34 قاربا (مرحلة أولى)، وبناء 34 قاربا (مرحلة ثانية).

أسامة ربيع يكرم المرشدين

وجدد الفريق تأكيده أن القناة خارج منافسة أى طرق بديلة، وأن إدارة الهيئة وأبناءها يقدرون ثقة الرئيس فيهم ويعملون ليلا ونهارا لإنجاز الأعمال المكلفين بها؛ منها تطوير وتعميق المجرى الملاحى والازدواج بالقطاع الجنوبى.

وقال «ربيع»، خلال احتفال الهيئة بعيد المرشدين على ضفاف قناة السويس بحضور محافظى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ووكيل مجلس الشيوخ، إن القناة حققت أعلى إيرادات فى تاريخها خلال العام المالى 2020 /2021 (5.84 مليار دولار)، رغم تحديات كورونا وأزمة السفينة إيفر جيفن.

أسامة ربيع يكرم المرشدين

وأشار إلى تسجيل قناة السويس عبور 9763 سفينة بحمولات 610 ملايين طن وعائد 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2021، لافتا إلى أن السياسات التسويقية المرنة التى اتبعتها الهيئة نجحت فى تقليل التأثير السلبى لأزمة فيروس كورونا وجذب 2519 سفينة خلال النصف الأول من العام الميلادى 2021.

وصرح رئيس هيئة قناة السويس بأن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام 2021 سجلت زيادة ملحوظة فى عدد وحمولات السفن العابرة للقناة، فقد شهدت حركة الملاحة فى الفترة ما بين يناير ويونيو 2021 عبور 9763 سفينة، مقابل عبور 9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضى، بفارق 217 سفينة، بنسبة زيادة 2.3%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق قدره 22.4 مليون طن.

أسامة ربيع يكرم المرشدين

وأكد رئيس الهيئة أن عائدات القناة، رغم التحديات، شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، فقد سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالى 2020 /2021 أعلى إيراد سنوى فى تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار، مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالى 2019 /2020 بنسبة زيادة 2.2%، بفارق 124.3 مليون دولار، كما حققت عائدات خلال النصف الأول من العام 2021 نحو 3 مليارات دولار، مقابل 2.76 مليار خلال تلك الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 8.6 %، بفارق 237 مليون دولار.

وتابع رئيس الهيئة: «نجحت السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة للهيئة فى الحفاظ على معدل عبور السفن وكسب ثقة العملاء، فقد ساهمت خلال النصف الأول من عام 2021 فى جذب 2519 سفينة، محققة إيرادات 620.1 مليون دولار، كما لعبت الحوافز والتخفيضات دورًا بارزًا فى تحقيق طفرة على صعيد زيادة معدل عبور سفن الغاز الطبيعى المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف ما بين يناير ويونيو 2021، فقد زادت ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة 24%، وزادت سفن الحاويات بنسبة 9.7%، فيما ارتفع عدد حاملات السيارات خلال تلك الفترة بنسبة 27.8%، وزادت سفن الصب الجاف بنسبة 5%».

أسامة ربيع يكرم المرشدين

وشدد على أن هيئة قناة السويس تضع نصب أعينها مواصلة الجهود للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وأداء دورها العالمى، مثمنًا جهود العاملين بالهيئة للتغلب على التحديات، ومعربًا عن أمله فى أن تشهد معدلات الأداء بنهاية العام الجارى أرقامًا قياسية على صعيد عدد السفن العابرة والحمولات والإيرادات المحققة.

وقال الفريق أسامة ربيع إن القناة شهدت عبور سفينة الحاويات EVER ACE، أكبر سفينة حاويات فى العالم، وعبور السفينة GLOBAL MERCY، أكبر وأحدث مستشفى مدنى عائم فى العالم فى أول رحلة بحرية لها عبر قناة السويس.

أسامة ربيع يكرم المرشدين

وقال إن سفينة الحاويات العملاقة EVER ACE، أكبر سفينة حاويات فى العالم، عبرت القناة فى أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا، وتتبع السفينة العملاقة صاحبة الرقم القياسى فى عدد الحاويات المحمولة بسعة ٢٣٩٩٢ حاوية مكافئة الخط الملاحى EVER GREEN، وتتخطى سعة سفينة الحاويات HMM ALGAZERAS، لتصبح السفينة الأكبر عالميا بشأن عدد الحاويات.

وتعد السفينة العملاقة EVER ACE الأولى التى يتم تشغيلها ضمن سلسلة تضم ١٢ سفينة من الفئة Aـ ويتم بناؤها لصالح الخط الملاحى العالمى، وتتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بناء ٦ سفن، فيما يتم بناء ٦ سفن أخرى فى الصين.

وأكد الفريق ربيع أن عبور سفن الحاويات الأكبر عالميا لقناة السويس فى أولى رحلاتها البحرية يعكس ثقة المجتمع الملاحى فى قدرة القناة على استقبال واستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الحاويات العملاقة، حيث تستطيع القناة استقبال ١٠٠% من أسطول سفن الحاويات العالمى بفضل مشروع قناة السويس الجديدة، الذى نجح فى رفع التصنيف العالمى للقناة.

قدامى المرشدين

وشدد رئيس الهيئة على أن القناة تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحرى بانتهاج رؤية مستقبلية واعدة واتخاذ خطوات سباقة من خلال مشروعات تطوير المجرى الملاحى والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، ما يكفل الحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر وأكثر الممرات الملاحية أمانا، والاختيار الأول لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأوضح الفريق ربيع أن عبور السفينة العملاقة EVER ACE لقناة السويس يعد تتويجا لعلاقات التعاون بين الهيئة بالخط الملاحى العالمى EVER GREEN وأحد أهم عملائها، مشيرا إلى عبور ٢١٠ سفن تابعة للخط الملاحى لقناة السويس خلال العام الماضى، بإجمالى حمولات صافية قدرها ٣١ مليونا و٧٧٤ ألف طن، بالإضافة إلى عبور ١٤٥ سفينة تابعة للخط الملاحى منذ بداية العام الحالى، بإجمالى حمولات قدرها ٢٢ مليونا و٤٠٧ آلاف طن.

صور أرشيفية للمرشدين بالقناة بعد انسحاب المرشدين الأجانب

يبلغ طول السفينة العملاقة ٤٠٠ متر، وعرضها ٦١.٥ متر، فيما يبلغ غاطسها ١٥ مترا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى ٢٣٩٩٢ حاوية مكافئة، بإجمالى حمولة كلية ٢٣٥ ألف طن.

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس شهدت عبور السفينة GlOBAL MERCY، أكبر وأحدث مستشفى مدنى عائم فى العالم، فى أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا، وتتبع منظمة MERCY SHIP الخيرية، ويبلغ طول السفينة ١٧٤ مترا، وعرضها ٢٨.٦ متر، فيما يبلغ غاطسها ٦.١٥ متر، وحمولتها الكلية ٣٧ ألف طن.

وتعد السفينة GLOBAL MERCY هى الأكبر من نوعها فى تقديم الخدمات الطبية المدنية مجانا (مشفى عائم ومجهز وفق التكنولوجيا الأحدث فى العالم لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية من المتطوعين)، كما يتيح المستشفى تدريب الكوادر الطبية، من خلال قاعات محاكاة ومعامل وأكاديمية متخصصة.

صور أرشيفية للمرشدين بالقناة بعد انسحاب المرشدين الأجانب

وأكد الفريق ربيع جاهزية قناة السويس لاستقبال مختلف أنواع الأساطيل العالمية، معربا عن تقدير الهيئة لكافة الجهود والإسهامات النبيلة الهادفة إلى خدمة الإنسانية وحرصها على أن تكون ركنا رئيسيا نحو أداء رسالة عالمية تعنى بوصول الاحتياجات الرئيسية من طعام وشراب ودواء وخدمات علاجية فى أقرب وقت ممكن، انطلاقا من الدور الحضارى للقناة شريانا للخير والرخاء.

وفى ختام الحفل الذى أقيم على ضفاف قناة السويس الجديدة، كرم الفريق أسامة ربيع قدامى وكبار المرشدين وأسماء عدد من أبناء الهيئة من المرشدين، الذين رحلوا بعد عطائهم الكبير للهيئة.

«المرشدون».. كلمة السر فى حسم معركة تأميم القناة

تحتفل مصر وهيئة قناة السويس يومى 14 و15 سبتمبر من كل عام بذكرى انتصار الإرادة المصرية على سلسلة من المؤامرات التى استهدفت عرقلة وإفشال قرار تأميم القناة، الذى اتخذه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى 26 يوليو 1956.

صور أرشيفية للمرشدين بالقناة بعد انسحاب المرشدين الأجانب

ولعل الحلقة الأبرز فى هذه المؤامرات هى الانسحاب الجماعى للمرشدين الأجانب فى يومى 14 و15 سبتمبر 1956، وبعدما أظهر المرشدون المصريون كفاءة منقطعة النظير فى إدارة المرفق الملاحى الأهم عالميًا، اتخذته مصر وهيئة قناة السويس والمرشدون عيدًا لهم.

ويعتبر «عيد المرشد» يوم إنجاز حقيقى مؤرخًا فى سجلات البطولات المصرية، وكانت الإدارة الأجنبية لقناة السويس إبان قرار التأميم تعتقد أن نجاح العمل فى القناة يرجع إلى موظفيها الأجانب، وأن المصريين لن يستطيعوا إدارة القناة بمفردهم، ومن ثم خلصت إلى أن سحب المرشدين والموظفين الأجانب دفعة واحدة سيؤدى إلى اضطراب العمل وتوقف الملاحة فى القناة، ما يشكل خرقًا صريحًا لـ«اتفاقية القسطنطينية»، وبذلك لا يكون أمام القوات البريطانية والفرنسية إلا فرض إرادتها بالقوة على مصر واللجوء إلى التدخل المسلح بحجة إعادة الملاحة فى القناة، فطلبت الشركة عدم عودة المرشدين الموجودين بالإجازة إلى عملهم، وبدأت التعليمات للمرشدين والموظفين الأجانب بالانسحاب.

ولم يبقَ فى جهاز الإرشاد سوى 52 مرشدًا من أصل 207، وانسحب مع المرشدين 326 موظفا فنيًا وإداريًا، من أصل 805، وجلس بعضهم فى النوادى المطلة على القناة وبجوارهم مراسلو الصحف الأجنبية، الذين تجمعوا ليسجلوا الحدث المتوقع بتوقف الملاحة فى قناة السويس، غير أن المؤامرة تحولت إلى ملحمة بطولية بفضل الإرادة المصرية التى أعدت العدة، فعززت جهاز الإرشاد بعناصر من البحرية المصرية ومرشدين أجانب.