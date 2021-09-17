إعدام أغذية وإغلاق مطاعم شهيرة في الشرقية

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارة الزقازيق، في إطار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



داهمت الحملة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود أماكن لتجهيز الطعام لسلسلة مطاعم شهيرة بمدينة الزقازيق، تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام ٢ طن و٢٨٨ كجم أغذية مختلفة عبارة عن «لحوم، خضار، صلصة» لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٣ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.