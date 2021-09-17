محاضر ومصادرة مقاعد.. حملة لرفع الإشغالات بمنطقة كفر الجزار في بنها

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء الجمعة، بمتابعة إزالة الإشغالات بمدينة بنها. وقال بيان صحفي، الجمعة، إن المحافظ كلف نائب رئيس مدينة بنها برفع الإشغالات والمقامة بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة بنها بإزالة الإشغالات التي قامت بها عدد من المقاهي والمحلات الموجودة على الطريق السريع بالمنطقة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 25 مقعدا، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام.

وأكد المحافظ أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مطالبا باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين .