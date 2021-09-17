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نقيب الفلاحين : نصف مليون فدان مساحة القطن الموسم المقبل

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نقيب الفلاحين : نصف مليون فدان مساحة القطن الموسم المقبل نقيب الفلاحين : نصف مليون فدان مساحة القطن الموسم المقبل

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن اشتعال القطن المصري سوف يشجع المزراعين للعودة بقوة لزراعة القطن الموسم القادم. لافتا إلى أنه يتوقع أن تصل مساحة زراعة القطن الموسم القادم إلى 500 الف فدان.

وأضاف عبدالرحمن: أن مساحة زراعة القطن الموسم الحالي نحو 236 ألف فدان متوقعا إنتاج ما يزيد عن1.6 قنطار، ويحتل القطن المصري المرتبة الأولى عالميا من حيث الجودة والمتانة والنعومة ويحتل المرتبة السابعة من حيث كمية الإنتاج لوحدة الزراعة.


وأكد «عبدالرحمن» أن بذلت جهود كبيره لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحات القطن بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح التي حركت المياه الراكدة، إلا ان ارتفاع أسعار القطن عالميا كان ضربة حظ ستاهم في نقله نوعيه في زيادة مساحات زراعة الأقطان مطالبا بوضع خطط مسبقه لتسويق الأقطان وعدم الاعتماد على الأسعار العالمية سريعة التقلب حرصا على مصالح المزارعين.
وطالب بتفعيل صندوق موازنة القطن لحماية المزارعين من التقلبات السعريه المحتملة. وأوضح أن قنطار القطن بالوجه البحري تخطي سعره لأول مرة 4600 جنيه وتخطي سعر القنطار بوجه قبلي 3800 جنيه فيما تخطي سعر أردب بذرة القطن الـ700جنيه. مؤكدًا أن اهتمام الدولة بالقطن كان واضحا في انشاء أكبر مصنع من نوعه للعزل والنسيج في الشرق الأوسط على مساحة 62.5 ألف متر بمدينة المحلة الكبرى.

المصرى اليوم

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