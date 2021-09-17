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أشرف صبحي عن التعاقد مع كيروش: الأنسب والأفضل لمنتخب

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أشرف صبحي عن التعاقد مع كيروش: الأنسب والأفضل لمنتخب مصر أشرف صبحي عن التعاقد مع كيروش: الأنسب والأفضل لمنتخب

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أنه يجب العمل خلال الفترة المقبلة وبدءا من الآن على وضع متطلبات واحتياجات الوطني كأولوية وفى مقدمة أجندة العمل بالشكل الذي يسمح بتهيئة الأجواء وخلق المناخ المناسب للمنتخب وجهازه الفنى لأداء المباريات في مختلف منافساته المقبلة سواء بطولة كأس الأمم الأفريقية أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالشكل التي تحقق النتائج الإيجابية المرجوة.

وأشاد صبحى بالإمكانات والقدرات التي يتمتع بها المدير الفنى الجديد على مستوى الدراسات المتخصصة والعلمية الرياضية والفنية التي يتمتع بها بما يضيف إلى سيرته الذاتية ويصبح مؤهلا لقيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأضاف صبحي أن المنتخب الوطني يمثل أحد أهم الملفات الرياضية التي تتولي الدولة متابعتها ودعمها بشكل مستمر بما لا يسمح بوجود أية إخفاقات تتعلق بتقصير أو تهاون في تلبية المتطلبات والاحتياجات الخاصة به.

وأعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته للجهاز الفني الجديد للمنتخب، وجهازه المعاون بالتوفيق في المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية من خلال تقديم الفراعنة أفضل أداء، والفوز في المباريات المصيرية المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وأوضح أن الدولة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجميع المنتخبات الوطنية، وتوفير كافة الاحتياجات لهم، والعمل مع الاتحادات الرياضية في تهيئة المناخ العام لهم وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية وفق المواعيد المحددة لتظهر المنتخبات الوطنية في أفضل صورة لها خلال المنافسات المختلفة، وتحقيق الفوز في شتي المحافل الدولية.

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