كاف يعلن موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منتصف الشهر المقبل موعدا لمباراة الأهلي مع نادى جانديرميه ناسيونال بطل النيجر ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

حيث حدد كاف الجمعة 15 اكتوبر موعدا لمباراة الذهاب والتى ستجمع الفريقين في النيجر، بينما ستكون مباراة الإياب الجمعة 22 من نفس الشهر بملعب السلام بالقاهرة.

وكان بطل النيجر تأهل لملاقاة الأهلي بعد الفوز على فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

خرجت أندية من غمار منافسات دور الـ64 من البطولة الأفريقية وتأهلت مباشرة لدور الـ32 وهى أندية: الأهلي والزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد والرجاء من المغرب، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني بجانب سيمبا التنزاني.