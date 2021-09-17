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بسبب كورونا .. إلغاء أي مظاهر أو احتفالات بمولد سيدى أحمد البدوى بطنطا

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بسبب كورونا .. إلغاء أي مظاهر أو احتفالات بمولد سيدى أحمد البدوى بطنطا بسبب كورونا .. إلغاء أي مظاهر أو احتفالات بمولد سيدى أحمد البدوى بطنطا

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قرر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إلغاء أي مظاهر أو احتفالات بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا، والذى كان مقررا إقامة في شهر أكتوبر المقبل.

أوضح المحافظ، أن القرار يأتى من منطلق الحفاظ على صحة المواطنين، وفى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

وتحتفل محافظة الغربية في شهر أكتوبر من كل عام بأسبوع مولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، حيث تضع المحافظة خطة موسعة في كافة القطاعات لاستقبال مريدى شيخ العرب، حيث أن المحافظة تستقبل كل عام ما يقرب من 2 مليون زائر في اسبوع احتفالات المولد.

المصرى اليوم

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