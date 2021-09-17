مفاجأة جثة رضيع الحوامدية.. المتهمان أنجباه سفاحًا ومات جوعًا في صندوق القمامة (تفاصيل التحقيقات)

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تخلص شاب وفتاة من ابنهما الرضيع بإلقائه عقب ولادته داخل صندوق القمامة بجوار التأمين الصحي في منطقة الحوامدية جنوب الجيزة، ليموت الصغير جوعًا.

الواقعة التي أثارت ذعر الأهالي، النيابة العامة كلفت أجهزة الأمن بالتحري بشأنها، وتبينّ أن المتهمين أنجبا الطفل سفاحًا.

بعد تحديد هوية المتهمين عقب تتبع كاميرات المراقبة، وضبطهما بمعرفة الشرطة، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

واعترف المتهم بإنجاب الفتاة منه سفاحًا إثر علاقة آثمة، وقررا سويًا التخلص من الطفل بإلقائه وسط القمامة.

كما، قررت المتهمة الثانية، أنها اشتركت في الجريمة خشية افتضاح أمرها أمام أسرتها.

وعثر الأهالي على جثة «الرضيع»، وقد لفظ أنفاسه، وأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور.

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