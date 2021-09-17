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إخلاء سبيل المتهم بـ التحرش وضرب «فتاة وسط البلد» بكفالة ألف جنيه

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إخلاء سبيل المتهم بـ التحرش وضرب «فتاة وسط البلد» بكفالة ألف جنيه إخلاء سبيل المتهم بـ التحرش وضرب «فتاة وسط البلد» بكفالة ألف جنيه

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أمرت النيابة العامة في بولاق أبوالعلا بالقاهرة، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل «طالب»، بكفالة ألف جنيه على ذمة اتهامه بالتحرش وضرب فتاة بمنطقة وسط البلد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع يوثق الواقعة، وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم تحديد هوية المتهم والمجني عليه وهي طالبة وتقطن مدينة نصر، وتبينّ إصابتها بخدوش وسحجات وكدمات.

وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع في وسط البلد وشرائها نظارة من أحد الباعة الجائلين، ضايقها قائد سيارة «لا تعلم بياناته» ولدى معاتبته، نزل من سيارته واعتدى عليها بالسب والضرب، مما نتج عن ذلك إصابتها.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه وهو طالب من بولاق أبوالعلا، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء في التعدى عليه بالسب.

المصرى اليوم

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