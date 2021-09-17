أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان -
انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف -
أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي -
أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا ستزول خلال 3 سنوات.. "" يبلور: أصبحنا أضحوكة!

Print
أمريكا ستزول خلال 3 سنوات.. "ترامب" يبلور: أصبحنا أضحوكة! أمريكا ستزول خلال 3 سنوات.. "" يبلور: أصبحنا أضحوكة!
"أكبر إحراج في تاريخنا" كان وصفه لخروج واشنطن من أفغانستان

أمريكا ستزول خلال 3 سنوات..

توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، أن يكون مصير الولايات المتحدة الأمريكية إلى زوال خلال 3 سنوات من الآن.

كما ألمح ترامب في مداخلة هاتفية مع السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض، شون سبايسر، على "نيوز ماكس" الإعلامية المحافظة، يوم الثلاثاء الماضي، أنه قد يترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024، أي بعد 3 سنوات.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، أكد "ترامب" في المقابلة: "بلادنا انحدرت بالفعل خلال الأشهر الثمانية الماضية كما لم يشهد أحد من قبل"، وزعم أن أمريكا ستنتهي، دون تقديم دليل على هذا.

وقال: "لن يتبقى لنا بلد، لقد تم تزوير الانتخابات في 2020، ولن يتبقى لنا بلد خلال ثلاث سنوات"، كما وصف الرئيس الأمريكي السابق وضع أمريكا الحالي بـ"الأضحوكة".

وكان لدى مقدم شبكة "نيوز ماكس"، شون سبايسر، سؤال أخير لـ"ترامب"، وهو متى قد يعلن عن خططه رسميًا بشأن خوض انتخابات الرئاسة عام 2024، ولكن ترامب تجنب الرد بشكل مباشر، لكنه وعده بأنه سيكون سعيدًا بقراره.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صرح الأسبوع الماضي أن أمريكا "وصلت إلى مرحلة ليس لدينا فيها خيار سوى أن نترشح للرئاسة مرة أخرى".
وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا أعتقد أنه سيكون لدينا خيار، إن ما يحدث حاليا هو أمر مخز".

وتابع "ترامب" واصفا قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر إحراج في تاريخ بلادنا".

وأضاف: "عندما تنظر إلى أفغانستان وما حدث، والموت من دون سبب وبدون سبب"، وأشار إلى أن آباء العسكريين يرغبون في التحدث معه وليس بايدن، لافتًا إلى أنهم مدمرون نفسيًا مما حدث لأبنائهم في أفغانستان.

وواصل دونالد ترامب في حديثه لـ"فوكس نيوز": "لقد وصلنا إلى نقطة ليس لدينا فيها خيار آخر".

كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفه بأنه "شخص غير كفء كزعيم لبلدنا"، ووصف إدارته بأنها "مثيرة للانقسام".

وأوضح: "لقد استمرت إدارة بايدن في إخبار الجميع كيف يرغبون في وحدة الشعب الأمريكي، إنهم لا يدعون للوحدة، ولكنهم مثيرون للانقسام جدًا".

ولم يصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حتى الآن إعلانًا رسميًا عن خططه بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كيف أصبحت سياسات بايدن أقرب لنهج ترامب من أوباما؟

كيف أصبحت سياسات بايدن أقرب لنهج ترامب من أوباما؟

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

وضع ديون "ترامب" تحت المراقبة

وضع ديون "ترامب" تحت المراقبة