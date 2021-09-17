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هدفا غوميز وفينسنت أبو بكر ينافسان على الأجمل في ثمن نهائي دوري الأبطال

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هدفا غوميز وفينسنت أبو بكر ينافسان على الأجمل في ثمن نهائي دوري الأبطال هدفا غوميز وفينسنت أبو بكر ينافسان على الأجمل في ثمن نهائي دوري الأبطال

هدفا غوميز وفينسنت أبو بكر ينافسان على الأجمل في ثمن نهائي دوري الأبطال

يتنافس هدف نجم الهلال بافيتمبي غوميز بمرمى الاستقلال الإيراني وهدف فينسنت أبو بكر لاعب النصر في شباك تراكتور الإيراني على جائزة أجمل أهداف ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021م.

وقد اختتمت يوم الأربعاء منافسات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2021، حيث حسمت بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، وشهدت مباريات دور الـ16 مجموعة من الأهداف الجميلة والمميزة، واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خمسة منها تتسابق للفوز باستفتاء أجمل هدف في هذا الدور.

وسمح الاتحاد الآسيوي لجماهير التصويت على الأهداف الأجمل في هذا الدور والذي يستمر لغاية يوم الأحد 19 أيلول/سبتمبر.


بافيتمبي غوميز

سجل الفرنسي بافيتمبي غوميز هداف نسخة عام 2019 هدفه الرابع في البطولة هذا العام، وذلك خلال المباراة أمام الاستقلال الإيراني، عندما وصلته تمريرة القادم الجديد ماثيوس بيريرا ليسدد من فوق الحارس حسين حسيني.

فينسنت أبو بكر

في غياب المهاجم المميز عبدالرزاق حمدالله حمل القادم الجديد فينسنت أبو بكر مهمة قيادة هجوم النصر السعودي في المباراة أمام تراكتور الإيراني، وقد نجح اللاعب في إنجاز المطلوب بعدما سجل هدف الفوز، حيث تلقى تمريرة تاليسكا وسدد بهدوء من فوق الحارس.

أما باقي الأهداف فهي: هدف جايكوب سفيرجوك - ناغويا غرامبوس في المباراة أمام دايغو، وهدف مهدي ترابي – بيرسيبوليس في المباراة أمام الاستقلال الطاجيكي، وهدف تيراسيل دانغدا - باثوم يونايتد في المباراة أمام جيونبوك هيونداي موتورز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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