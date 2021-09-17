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تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

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تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

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تحدد منافس الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى يحمل لقبها، بعد تأهل فريق جانديرميه ناسيونال بطل النيجر بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وكان الكاف قد سبق وحدد أيام 15 و16 و17 أكتوبر المقبل لإقامة مباريات ذهاب دور الـ32، على أن تلعب مباريات الإياب أحد أيام 22 و23 و24 من نفس الشهر.

وهناك 10 فرق لن تخوض غمار الدور التمهيدى، هي: الأهلي والزمالك من ، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد والرجاء من المغرب، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني بجانب سيمبا التنزاني.

المصرى اليوم

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