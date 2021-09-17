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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أول مسار مُؤمن للدراجات، والذي يبدأ من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقه الاستثمارية الحرة حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفي النحاس بطول ٦ كيلو متر، وتخلل ذلك تقديم مجموعة متنوعة من العروض الرياضية وماراثون للدراجات الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

صرح وزير الشباب والرياضة بأن ذلك يأتي في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن بدء إنشاء وتحديد سلسلة من المسارات المؤمنة لمستخدمى الدراجات الهوائية بجميع بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المصري، وكون الدراجات وسيلة انتقال صديقة للبيئة، والعمل تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن.

وجدد الدكتور أشرف صبحى التأكيد بأن توجيهات فخامة السيد الرئيس بإنشاء المسارات المؤمنة للدراجات تمثل تتويجاً لمبادرات دراجتك صحتك ودراجتك دخلك والدراجة الكهربائية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، مشيراً ان الهدف من مبادرات الدراجات أصبح يتحقق بشكل كامل سواء من خلال إتاحة الاستخدامات المتنوعة لها وكذلك إتاحة المسارات المؤمنة لها وهو ما سيكون له الأثر في التوسع الجغرافى والسكاني لمبادرات الدراجات حتى تصبح أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين.

ونوه «صبحي» إلى أهمية تلك الفعاليات وماراثون الدراجات لما تمثله من أهمية كبيرة للشباب تنعكس على كل منهم بشكل إيجابي لتحفيزهم على ممارسة الرياضة التي يدعمها دائما ويؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دومًا على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين من خلال استراتيجية كان نتاجها أن شهدت الرياضة المصرية طفرة كبيرة بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية مما يساعدهم على تحقيق النجاح للرياضة المصرية وتقدمها في المحافل الدولية.

ومن المقرر ان يتم افتتاح المسارات المؤمنة للدراجات بجميع المحافظات كل يوم جمعة من الساعة 6 حتى العاشرة من صباح كل يوم جمعة تباعاً بأحد المحافظات.