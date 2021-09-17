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تيسيراً على المواطنين محافظ المنوفية : فتح 9 مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا بدء من الغد

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تيسيراً على المواطنين محافظ المنوفية : فتح 9 مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا بدء من الغد تيسيراً على المواطنين محافظ المنوفية : فتح 9 مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا بدء من الغد

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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن فتح (9) مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا بنطاق المحافظة تبدء عملها من غداً السبت، وهى مركزشباب الحي القبلي بشين الكوم، مركزشباب مدينة تلا، مركزشباب مدينة الشهداء، مركز شباب منوف، مركز شباب السادات، مركزشباب بركة السبع، مركزشباب قويسنا، مركز شباب أشمون، مركز شباب الباجور ،يأتى هذا في إطار جهود الدولة وتكليفات القيادة السياسية بالتوسع بمراكز اللقاح لتطعيم جميع الفئات المستهدفة .

وقد أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية ومديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بتجهيز بعض الهيئات الشبابية للتسهيل على المواطنين لتلقي اللقاح من خلال توفير أماكن إضافية لهم بأرجاء المحافظة ،وتم تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لجاهزية هذه المراكز من حيث توفير أماكن مؤهلة ذات إمكانيات إدارية وخطوط سير للدخول والخروج ودورات مياه واستراحات انتظار وثلاجات لحفظ الطعوم، فضلا عن تشكيل فريق عمل داخل مراكز الشباب على أن يكون تحت إشراف مباشر للمديرية يتكون من مدير مسؤول واحتياطي له وطواقم للتنظيم والأمن وذلك لتسهيل تلقى المواطنين للقاح والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة لتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جموع أبناء وأهالي المحافظة بسرعة التسجيل على المنظومة للحصول على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة.

المصرى اليوم

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