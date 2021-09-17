بعد إصابته بجلطة في الرئة.. آيتن عامر توجه رسالة إلى كريم فهمي

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أعربت الفنانة اَيتن عامر، عن أمنياتها بالشفاء العاجل، للفنان كريم فهمي، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة، حيث أنه أصيب بجلطة في الرئة.

ونشرت اَيتن بوستر فيلم «على بابا»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة :«سلامتك يا كريم ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبنا».

وأصيب الفنان كريم فهمي بجلطة في الرئة دخل على أثرها العناية المركزة، واستقرت حالته الصحية في الوقت الحالي .

وعاد كريم فهمى من مدينة أبوظبى الإماراتية بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك عبر حسايه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» ونشر صورا له بصحبة المطرب رامي جمال من أبوظبى وعلق قائلا: «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية».

ويذكر أن آخر أعماله في السينما، فيلم «ديدو» ويشاركه البطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.