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الأهلي يستفسر من علي معلول عن حقيقة العروض الخليجية

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الأهلي يستفسر من علي معلول عن حقيقة العروض الخليجية الأهلي يستفسر من علي معلول عن حقيقة العروض الخليجية

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تسود حالة من القلق داخل النادى الأهلى، بعدما ترددت أنباء عن تلقى على معلول الظهير الأيسر للفريق عروضا خليجية عن طريق وكيل أعماله حيث ربط المسؤولين في النادى بين رفض اللاعب شروط الأهلى لتجديد عقده بالرغم من تقديره ماديا وبين محاولته تصدير أزمة من أجل الرحيل.

وكشف مصدر داخل الأهلى عن قيام لجنة التخطيط بالاستفسار من اللاعب عن حقيقة العروض الخليجية لكن معلول اكتفى بقوله «لا أعرف شيئا» وتحاول لجنة التخطيط الضغط على اللاعب للانتهاء من ملف التجديد خوفا من رحيله.

وتوجه الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، مساء اليوم الخميس، ببرج العرب، عقب ودية المقاولون العرب ويكرز بيتسو موسيمانى المدير الفنى على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة طلائع الجيش بجانب عقد جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم على الاجتهاد لبذل قصارى جهدهم من أجل التتويج بالبطولة لمصالحة الجماهير بعد خسارة الدورى.

المصرى اليوم

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