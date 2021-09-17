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ناصر ماهر يرفض شروط الأهلي للانتقال لـ فيوتشر ويتمسك بـ بيراميدز

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ناصر ماهر يرفض شروط الأهلي للانتقال لـ فيوتشر ويتمسك بـ بيراميدز ناصر ماهر يرفض شروط الأهلي للانتقال لـ فيوتشر ويتمسك بـ بيراميدز

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رفض ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي، العرض الذي تقدم به نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري للتعاقد معه نهائيا.

وأبلغ ناصر ماهر مسؤولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل إلى بيراميدز، بعدما توصل لاتفاق مع إدارة الفريق السماوي، ويسعى مسؤولو بيراميدز لإقناع إدارة الأهلي بإطلاق سراح اللاعب قبل غلق باب القيد يوم 7 أكتوبر المقبل، وتقدم بيراميدز بعرض مالي قدره 7 ملايين جنيه للفوز بخدمات ناصر ماهر، ولكن إدارة الأهلي رفضت العرض بسبب ضعف المقابل المالي، وخرج ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الذي رحب برحيله في الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز على طلائع الجيش، والتتويج بكأس السوبر المصري، بعد خسارة لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي 2020- 2021، لصالح .

ودخل الأهلي في معسكر مغلق في الإسكندرية، يستمر لمدة 10 أيام، تتخلله مواجهة السوبر المحلي ثم إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الــ 16 لكأس .

المصرى اليوم

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