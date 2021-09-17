الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم قبل مواجهة طلائع الجيش بالسوبر

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حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفنى للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقررة 21 سبتمبر الجارى في كأس السوبر المحلى للشد من أرزهم وتحفيزهم على التتويج باللقب لتعويض خسارة الدورى، وطالبهم بالتركيز الشديد والسعى لتحقيق بطولة جديدة تضاف إلى رصيد النادى من البطولات، وسيقوم الخطيب بالتواجد مع الفريق قبل المباراة في معسكر الإسكندرية لرفع المعنويات.

كان الفريق قد فاز على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المحلية، وسجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين في الودية، التي تعد ثاني المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على حالة الجميع بعد العودة من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.