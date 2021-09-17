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محافظ مطروح يعلن الموافقة على تحويل الكهرباء بقرية أم الرخم إلى كابلات أرضية

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محافظ مطروح يعلن الموافقة على تحويل الكهرباء بقرية أم الرخم إلى كابلات أرضية محافظ مطروح يعلن الموافقة على تحويل الكهرباء بقرية أم الرخم إلى كابلات أرضية

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قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومعه لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بجولة بقرية أم الرخم غرب مدينة مرسى مطروح، وأثناء الجولة لبى عدد من طلبات أهل القرية من أبناء القبائل البدوية بالمنطقة، والذين طلبوا منه تغيير الأسلاك الكهربائية إلى كابلات أرضية، ولبى على الفور طلبهم وأمر بتغييرها فورًا من أعمدة وأسلاك كهربائية إلى كابلات أرضية مدفونة خدمة لأبناء القرية.

كما قام محافظ مطروح بتوجيه شركة مياه مطروح إلى بحث كيفية تفعيل ونشاط غراب المياه الخاص بالقرية خدمة لأهلها.

ومن المعروف أن غراب المياه هو المكان الذي يتم فيه تخصيص وتخزين كميات من مياه الشرب لصالح أهل القرية لحين توزيعها على منازل القرية بسيارات كل حسب حاجته.

وأدى «شعيب» صلاة الجمعة، اليوم، بالمسجد الكبير بقرية أم الرخم على بُعد 28كم غرب مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والنائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية.

وتناولت خطبة الجمعة للشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام مديرية أوقاف مطروح، فضل الرحمة وتعظيمها، مع حث الإسلام عليها بما سيعود على الإنسانية من ود ومحبة وتآلف بين الناس.

المصرى اليوم

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