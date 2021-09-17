محافظ أسوان يوجه بتنفيذ برامج تدريبية لتطبيق الذاكرة المؤسسية لإدارة المؤسسات إلكترونياً

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته لتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالذاكرة المؤسسية للعاملين بديوان عام المحافظة كمرحلة أولى، ليتم تطبيق ذلك مرحلياً بباقى المؤسسات الخدمية الأخرى بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

وأوضح أن ذلك يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمى والتكنولوجى، ولاسيما أن هناك سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة على تطبيقات المنظومة الجديدة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية.

ومن جابنها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فقد تم تنفيذ برنامج تدريب عن تطبيق الذاكرة المؤسسية بمركز التحول الرقمى بمنبى ديوان عام المحافظة بقيادة العميد أحمد دنش حيث أن هذا التطبيق يعد أحد التطبيقات الإلكترونية الرائدة والمتخصصة في مجال إدارة المؤسسات إلكترونياً من خلال ما يتيحه من أساليب المتابعة وتطوير الأداء الداخلى عن طريق تكامل الأعمال في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم وتقليل التعامل الورقى وسرعة الإستجابة للتعليمات، لافته إلى أنه يتوازى مع ذلك مساهمة تطبيق الذاكرة المؤسسية في ربط كافة الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجة للمؤسسة والإستخدام الأمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها، فضلاً عن توثيق كافة الأنشطة الرئيسية والفرعية والوثائق والبيانات إلكترونياً.

وفى نفس السياق، أشارت ولاء نصاري مدير مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، إلى أن التدريب في مرحلته الأولى يستهدف 53 من مديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة، وجار الاستعداد لعقد التدريب على تطبيق الذاكرة المؤسسية للعاملين في الإدارات المختلفة بالديوان العام لتنشيط العمل على تطبيق الذاكرة المؤسسية حتى يتسنى تعميم العمل بهذا التطبيق في جميع الإدارات بما يعمل على إتاحة التدريب لأكبر عدد ممكن من العاملين بالديوان العام، بجانب المؤسسات الخدمية الأخرى.