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أبو الغيط يطلب من الأطراف الصومالية إعلاء مصلحة البلاد وتجاوز أى اختلافات

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أبو الغيط يطلب من الأطراف الصومالية إعلاء مصلحة البلاد وتجاوز أى اختلافات أبو الغيط يطلب من الأطراف الصومالية إعلاء مصلحة البلاد وتجاوز أى اختلافات

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أعرب أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن قلقه جراء التطورات السياسية التي تشهدها حالياً الساحة السياسية الصومالية وبخاصة العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة .

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام يتابع عن كثب وبكل اهتمام وقلق هذه التطورات، وأنه يدعو القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد فوق ّأي إعتبار والتمسك بالحوار وسيلة وحيدة لحل أي خلافات في وجهات النظر والبناء على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية تمهيداً لعقد الانتخابات العامة في البلاد في موعدها.

تجدر الاشارة إلى أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب التي عقدت الأسبوع الماضي على هامش الدورة الأخيرة لمجلس الجامعة كان قد تناول سبل دعم الجهود المبذولة لعقد الانتخابات الرئاسية في البلاد، واستمع إلى شرح مفصل من السيد وزير خارجية الصومال حول احتياجات الصومال في هذه المرحلة.

وأضاف المصدر أن نجاح الجهود العربية والدولية المبذولة يحتاج من الأطراف الصومالية تجاوز اختلافاتهم وتركيز تعاونهم على سبل عقد الانتخابات في الأوقات السابق الاتفاق عليها قبل نهاية هذا العام بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية.

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المصرى اليوم

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