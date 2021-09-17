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خبير مصرفي: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يتسق مع عوامل محلية وعالمية

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خبير مصرفي: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يتسق مع عوامل محلية وعالمية خبير مصرفي: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يتسق مع عوامل محلية وعالمية

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قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قامت بتثبيت سعر الفائدة، وذلك نتيجة إن أرقام التضخم لا تحمل مفاجآت، وجاءت هادئة بسبب هدوء الأرقام الخاصة ببند الأغذية والمشروبات المحرك الرئيسي لمؤشر التضخم، وكذلك بعد أن تم امتصاص معظم الصدمة التي أحدثتها تغييرات تكلفة الكهرباء والمحروقات الأخيرة.

وأضاف متولي، لــ «المصري اليوم»، أن قرار المركزي يتسق مع جملة من العوامل المحلية والعالمية التي لا زالت ترجح كفة بقاء الفائدة ثابتة دون تغيير في العام الحالي، والتي من بينها تزايد احتمالية بدء الفيدرالي بتخفيف حدة التيسير الكمي قبل نهاية العام الجاري.

وتابع أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطًا على التدفقات للأسواق الناشئة، ما يؤكد رؤيه المركزي بتثبيت الفائدة.

وأوضح متولي أن قرار المركزي بالتثبيت، نتيجة لوجود ضغوط أخرى معظمها عالمي يتعلق بأسعار السلع الأساسية عالميا، وكذلك توجهات التشديد النقدي الوشيك في الأسواق المتقدمة الرئسية، والتي قد تلقي بظلالها على السياسة النقدية في الأسواق الناشئة بطبيعة الحال.

المصرى اليوم

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